现代Hyundai迎上Pokémon热潮！首推比卡超、百变怪主题车载系统套件

随着Pokémon宝可梦正式迈向30周年，官方日前发布了一系列主题产品，从游戏到卡牌，精品以至玩食兼而有之，热潮推向高峰之际，Hyundai现代汽车把握时机跟Pokémon Korea合作，为旗下配备最新ccNC车载资讯娱乐系统的车款推出相关宝可梦主题套件，让比卡超及百变怪以鬼马方式，登陆座驾的数码仪表板及中控萤幕。

现代Hyundai迎上Pokémon热潮首推比卡超、百变怪主题套件

今次Hyundai与宝可梦韩国合作的两款官方主题套件，分别是「Pokémon Pikachu Quick Attack」及「Pokémon Ditto World Theme」，属付费下载内容，售价为29,990韩元（约160港元），车主可以直接从Bluelink Store购买，当ccNC车载资讯娱乐系统更新后，比卡超、百变怪就会闯入数码仪表板及中控萤幕，主题套件并非单纯更换Wallpaper那样敷衍，而是套用至整个使用者介面，无论是仪表板的车辆图示、背景，抑或中控台的选单、导航画面，甚至车主个人档案，都会全面导入相关小精灵元素，视觉风格变得非常鬼马。

车厂表示是次联乘合作是要满足车主展示个人风格的需求，同时丰富座舱使用体验，首批支援宝可梦主题套件的车款，只限韩国当地的Palisade、Nexo、IONIQ 9、IONIQ 6、Sonata及Staria，之后会透过OTA更新加入更多适用型号，至于会否扩展至其他市场或地区，Hyundai尚未布明确公布。

文：B1807

图：Hyundai

