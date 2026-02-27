2千万元极级超跑Aston Martin Valhalla首辆抵港│1,074ps马力PHEV插电混能 中置V8双Turbo引擎四驱 2.5秒加速破百

Aston Martin Hong Kong即日起至3月17日(二)，在品牌跑马地专店展出香港首辆Aston Martin Valhalla极级超跑，全球限量999辆，据知连税落地价高达2千万港元，由于车子已经名花有主，代理只能有限度地开放给车迷参观(须预约)。 文、图：DP

极级超跑Aston Martin Valhalla首辆抵港│综合马力1,079匹 2.5秒加速破百

Valhalla是Aston Martin第一款大量生产中置引擎超跑、第一款PHEV插电混能车，以及第一款可使用纯电能行车的型号，更被誉为是神级限量车「Valkyrie之子」。Valhalla设计方向以道路使用为依归(可以合法上牌)，没有Valkyrie那么偏激和赛车化，不过整个座舱底盘跟Valkyrie一样为碳纤维制造，车身外壳也是碳纤维，配合主控式前后扰流装置，可提供高达600kg(车速350km/h)气流下压力。

中置4公升V8双Turbo引擎沿自平治AMG(编号M178 LS2)，不过再由Aston Martin大幅改良强化，包括改用Flat Plane Crankshaft平面曲轴、Dry Sump干油池、两个更大型Hot-Vee Turbo增压器、全新吸排气系统，以及自家电脑程式等，引擎最大马力828ps，配合全新8速DCT半自动波箱及内置马达，加上前轴2个马达及锂电池PHEV系统，3个马达四驱组合合共输出251ps马力，车子综合马力1,079ps，扭力1,100Nm，0至100km/h加速2.5秒。

极级超跑Aston Martin Valhalla首辆抵港│全球限量999辆 尚余少量配额

现场所见，Valhalla形象没有Valkyrie那么凶悍，车身线条更流畅斯文，两个鸥翼车门开口特别大，加上门槛不高，上落很容易。车厢陈设简约，配有一个数码表板及中控触屏，波棍掣及驾驶模式旋钮源自Vantage/DB12，专用方形軚盘细小好握。展示车加上大量外露碳纤维配件，以及源自AMR F1赛车的Podium Green专用银底绿色车漆等，未连税落地价接接近85万英镑(定价约72万英镑)，如加上首次登记税约要2千万港元。代埋透露全球999辆仍有极少量配额供全球经销商争取，不过据知2026年4月起厂方会调高车价10%，有兴趣人士可能要赶快于3月底前订购，预计第四季可以取车。