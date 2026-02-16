Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

丰田Toyota Hilux全新第9代Pick up电动车首发│混能Hybrid或纯电BEV两种配搭

汽车
更新时间：08:00 2026-02-16 HKT
发布时间：08:00 2026-02-16 HKT

Toyota Hilux Pickup农夫车自推出以来，其野性粗犷外形与性能，广受市场用家欢迎。这款在欧美地区极受欢迎的Hilux自推出以来，全球的销售数字，已经突破了2,700万辆，受欢迎程度不言而喻。

Toyota发布全新第9代大改款新车│首次推出BEV纯电动版本

厂方早前在欧洲比利时布鲁塞尔车展中，发布全新第9代大改款新车。外形上，车身线条设计更趋锐利，跃动姿态及力量感更强。新车重点落在动力性能上，除了配置主力Hybrid 2.8公升柴油引擎加48V轻油电系统，提供更安静及顺畅的操控驾驶感外，更有助减低CO2的排放。
    另一重点，是车系首款Hilux BEV纯电动车，搭载上59.2kWh锂电池，配备前后电动马达四驱，综合续航力可达257km（WLTP）。虽然新车的动力注入电力元素，但其越野操控表现却丝毫没减，提供高达1吨载重及3.5吨的拖曳能力，特高车身提供高达700mm的涉水能力。而动新调校的Multi-Terrain Select系统，协调动力输出与地形，强化在恶劣路况的表现。新车BEV版本将在4月率先在欧洲市场推出，48V Hybrid混能版本随后推出。

延伸阅读：全新起亚KIA PV5 Deluxe电动车试驾｜5座MPV单马达前驱 WLTP续航力412km「一换一」售价$369,800

 

