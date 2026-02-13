Tesla海港城超级站充启用 车主充电享泊车优惠

随着电动车数量增加，充电设施的需求亦更高。而作为市场用家最爱的Tesla，一直关心客人需要。目前，品牌在香港及澳门已拥有98个超级充电站及127个目的地充电站。近日厂方宣布属港、澳地区的第500个超级充电器已正式落成，这标志着品牌在本地充电网络迈向新里程。

超级充电站落户尖沙咀 供4最高功率达250kW的超级充电器

这个全新的超级充电站，设于九龙尖沙咀海港地海运大厦停车场4楼，提供多达4个最高功率达250kW的超级充电器，另外还有最高功率达21kW的充电器，为品牌客户及并他用家带来更方便的充电服务。

而为庆祝充电站启用及第500个超级充电器落成，品牌更特别推出专属车主的充电回馈优惠。由即日起至2026年3月8日，Tesla车主凭即日尖沙咀海港城商户电子货币消费单据，于停车场缴费处换领免费泊车优惠时，出示Tesla匙卡或钥匙，便可获额外1小时免费泊车优惠。对于喜受开车出外Shopping的车主而言，既可享充电方便更可享泊车优惠，实在非常吸引。