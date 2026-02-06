新款2026比亚迪BYD ATTO 3 Superior本地试驾｜纯电动SUV小改大升级 「一换一」意向价$188,000起

踏入新一年，比亚迪（BYD）与代理和谐汽车旋即携手引进了2026款ATTO 3 Superior。里外革新、设备升级、提升行车安全与充电效能之余，想不到这款广受本地用家欢迎的纯电动SUV，售价更加惊喜，「一换一」意向价$188,000起，性价比超高，首批3月底前交付。文、图：sammy

自2022年推出至今，ATTO 3在港已累积近6,000名车主，是数一数二叫好卖座的国产电动车。2026款虽是车系的第三度更新版，实际变化并不少，各项改动的效果明显和理想。升级同时，意想不到是售价竟比2025款Superior便宜逾5万元，的确震撼吸引。

2026款比亚迪BYD ATTO 3 Superior本地试驾：延续龙颜美学 提升行车安全

2026款ATTO 3的车头造型截然不同，泵把两端风口作出修饰，进一步提高横向视觉宽度与科技感。车尾变化更显著，换上近似同厂ATTO 2的全新贯穿式「中国结」LED尾灯，内置动态流水转向灯，衬托全新尾翼连高置方形刹车灯，以及银饰扰流底板中央的同款雾灯，时尚设计不仅美观亮眼，清晰显示还有助提升行车安全。同时，水拨还加入了雨量感应功能，以应付极端天气。仔细打量，原有D柱的麟片饰板已被删除，改为亮黑配搭。新款沿用18吋运动型合金轮圈，车身颜色多达6种，包括亚特兰蒂斯灰、晧雪白、曜石黑、时光灰、跑酷红和极光蓝。

2026款比亚迪BYD ATTO 3 Superior本地试驾：质感配置升级 軚波操控便捷

除了试车的灰色，2026款车厢兼备米色选择，同时整个座舱增加了软包覆盖面积，提升内饰质感，触感更细腻柔软。新款的多功能皮軚环采用与ATTO 2相同款式，电动通风仿皮前座椅头枕现可调节高度，驾驶席上方并增设有眼镜盒。其次，液晶仪表板由5寸升级至8.8寸，显示清晰全面，并支援更换主题介面及简易导航。另新款删除了排档杆，改为軚波设计，双手不需离开軚环，提升驾驶专注度和转波方便快捷之余，原有位置可腾空增设50W手机无线快充，全面迎合现代人出行所需。15.6吋触控多媒体屏幕维持，惜用家较少使用旋转功能，所以顺应减省了。余下丰富配置与旧款相若，包括电尾门、全景式天窗、能过滤PM2.5悬浮粒子的自动恒温冷气、Apple CarPlay、360泊车镜头、USB-A和USB-C连接埠、语音助理、全车保护气袋及主动式安全系统等。

2026款比亚迪BYD ATTO 3 Superior本地试驾：提升充电功率 行车质素升华

顶级Superior沿用60.48 kWh刀片锂电池与永磁同步前置马达，马力204ps，扭力310Nm，0-100km/h只需7.3秒，NEDC续航力480km。至于2026新款的DC直流最大充电功率由原来88kW提升至105kW，近两成升幅可缩短充电时间。纯电SUV没有强猛起步与急劲加速反应，胜在动力传递线性顺畅，表现轻快爽朗。悬挂仍是前麦花臣与后多连杆组合，而2025款已升级至马牌轮胎，进一步提升了运行平稳度与舒适性，快弯转向展现优良操控与出色抓地力。然而，今次再试2026款新车，明显感到车架比前刚扎许多，整体行车感再升华，纵使厂方没有表明，也许是悬挂亦作出了重新调校吧！驾驶模式有经济（Eco）、舒适（Normal）、运动（Sport）和雪地（Snow）四种，动力回收亦划分标准（Standard）与较大（Larger）两级选项，彼此皆可透过中控台杯架后方的横列式新按键进行操作。

BYD Atto 3 Superior规格(2026款)

传动：60.48kWh锂电+前置电马达驱动

马力/扭力：204ps / 310Nm

0至100km/h：7.3秒

续航力：480km(NEDC)

尺码：4,455 x 1,875 x 1,615mm

售价：$188,000起(「一换一」计划)

查询：2663 0033