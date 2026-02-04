新一代旗舰超跑 法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙独家首试│1,050匹PHEV混能V8引擎配3马达 900万元超跑雨天刺激体验

意大利法拉利(Ferrari)上月底在西班牙Sevilla，替全新849 Testarossa举行全球媒体试车活动，《驾驶舱》是唯一香港代表参与其中，有机会在公路、山路及Monteblanco赛道全方位体验这辆1,050ps马力旗舰级混能超跑。虽然天公不造美整天下着大雨，却另有一番刺激兴奋体会。 文、部份图片：DP

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首试│承继前作SF90 致敬512S/512M赛车

法拉利新一代混能旗舰超跑849 Testarossa(包括硬顶级Spider开顶版)，承继上代SF90 Stradale/Spider系列，厂方指出新车在性能方面的加强不是重点，而是车身气流动力(下压力増20%、阻力减10%、冷却效能提升15%)，以及整体操控极限表现的提升，进一步提高驾驶乐趣。新车最具争议当然是一个超前衞外形设计，而且引用了经典Testarossa「红顶」名字。849是甚么意思？官方正确解释是8汽缸及每汽缸498c.c.之意。

今次厂方特别安排了一整队鲜黄色849 Testarossa作为道路试驾车辆，现场见到实车相比图片更顺眼好看，霸气十足，体积看似庞大，但实际尺码跟SF90相若。形态跟限量旗舰F80或Daytona SP3有点相似，厂方指外观设计灵感源自上世纪70年代Sports Prototype车型如512S/512M，包括左右独立尾翼片及车侧垂直气进气口格式。据知整个车顶部份和车架硬点保留SF90原有格局，不过气流动力效率大幅提升，引擎及制动冷却效率增加15%，气流下压力高达415kg(在250km/h)，相比SF90增加15kg。

新车沿用SF90的3.9公升V8双Turbo引擎(F154FC)，以及7.45kWh锂电和3马达(前2后1)插电混能PHEV系统，不过引擎内部零件如中缸、盘顶、吸排气系统、活花瓣驱动系统及油路等大幅强化更新，配合源自F80更大型Turbo增压器，引擎本身输出830ps及842Nm。3个马达(前轴2马达+后轴8速DCT波箱内置马达)合共输出220ps，综合马力1,050ps，0至100km/h少于2.3秒，纯电eDrive模式续航力25km。

车厢融入F80设计元素，軚盘换上新一代实体掣键款式(只有e-Manettino选项为触控)，波档屏悬浮于中控台上方，下方设有手机无线充电板，副驾席也有Infotainment触屏。测试车配上手动碳纤维桶椅，短途快驾算很舒服，但个人觉得长途行车还是选另一款电控Daytona Seat全皮革桶座较理想。

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首试│天雨路滑 四驱抓地力惊人

今次试车分两部份，早上先跑约155km公路及山路，下午再到Monteblanco赛道试驾另Assetto Fiorano版本。比较扫兴是整天试车下着大雨，路面非常湿滑，唯有先用WET模式。849 Testarossa驾驶感跟上代SF90首个最明显分别，是转向操控更轻巧和精准，车头在入弯时没有了以往的重量贯性，主控式悬挂Magneride吸震筒进一步减少车身俯仰及倾侧度，而且前轮有更充实路面回馈和安稳感觉。

天雨路滑本来不是试驾1,050ps马力的理想场景，何况是穿越山路窄弯？受惠全新Ferrari Integrated Vehicle Estimator(FIVE)系统，结合了6D六方位感应器及一系列先进循迹控制和动力分配系统、四驱(前轴左右马达独立发力)，以及新一代ABS Evo线控制动系统，车子拥有惊异抓地力，改用更激进Sport或Race模式力量明显更狂，驰骋窄弯路转向表现依然锐利、稳健和安全。猛力出弯车尾除除外甩，不过整辆车是在受控范围内全速前进，操控灵活度几近296GTB，大幅改善了上代SF90的累赘感。值得留意是此车没有后轴转向功能，厂方指根本没需要。

个人觉得动力增长反而不算十分明显，因为SF90已非常大力和狂野，反而8速DCT波箱转档反应更敏捷(Race模式尤其明显)，而且V8引擎声截然不同，多了一种独特低鸣吼叫响声。

全新超跑法拉利Ferrari 849 Testarossa西班牙首试│Monteblanco湿滑赛道狂飙见真章

下午赛道试驾环节改用红色拉花Assetto Fiorano加强版，车子配有全套扰流包围及车花，泵把头铲更大，两端尾翼呈双层设计(像FXX K及296 Specale)，气流下压力多约20%。内外换上轻量化碳纤维件，悬挂引用赛车化Multimati吸震筒及轻量钛金属弹簧，车身干量减轻30kg至1,540kg，还可选配碳纤维轮圈及Michelin Cup 2车胎。

雨势稍为少了一点，但赛道仍然湿滑，车手教练指示最高只能采用Sport模式，Assetto Fiorano版本开起来更加轻身，Sport模式配合电能系统最强Qualify模式，直路加速力极之惊人，最难得是高速循迹煞车入弯，整辆车毫不犹豫地旋转入弯，明明扭力已突破了轮胎的抓力极限，但它仍可以除除甩尾入弯，那种超强驾驭信心和敏捷利落表现，对于其他一千匹超跑或电动车来说，根本是没可能的任务！据知新车暂定3月来港发表，车价未定(估计连税约800万至900万港元起，内地售价落实为516.8万人民币起)。有关849 Testarossa西班牙试车实况，可留意《驾驶舱》频道影片报道。