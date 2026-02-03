新一代宝马BMW 116 M Sport Edition本地试驾｜1.5直三turbo引擎配7速steptronic双离合器自动波 豪华揭背小车贯彻纯粹驾驶乐趣

纵使BEV纯电动车大行其道，但身边仍有不少死硬派朋友，坚持传统汽油车的驾驶乐趣是无可代替。最近，宝马香港引入了全新第四代BMW 1系，且看这部大转款豪华小型揭背车，又能否满足马迷所需。文、图：sammy

新一代宝马BMW 116 M Sport Edition本地试驾：德国莱比锡工厂生产 展现M系高性能跑车魅力

2004年面世至今，BMW 1系的全球累计销量已超过300万辆。代号F70的第四代接棒新车，产于集团的德国莱比锡工厂，输港型号包括116及116 M Sport Edition，两者售价分别为$319,000起和$359,000起。避免与BMW i电动车构成混淆，BMW汽油车往后不会在型号数字后加入i，116是新安排下的例子。五门五座位揭背车的容貌未至翻天覆地巨变，但运动气息与科技感俱提升。当中，车头造型比上代扁平，相对宽阔及向前略倾的双肾形面罩换上纵横交错纹理，革新主动式LED头灯融合了垂直日行灯及转向指示灯，并在两侧C柱导入「1」字元素。车尾方面，配备加长式顶置扰流板、侧面扰流器与黑饰板，营造强而有力立体观感。另扁平尾灯延伸至行李箱及车侧，展现宽阔稳重姿态，而尾灯与指挥灯同以垂直式排列，设计前后呼应。试车是116 M Sport Edition，标配全套M Sport组件，包括特大泵把连进气口、专属M侧裙、扰流尾泵把和18吋M轻合金轮圈，刚劲跑魅倍感锐利。体积方面，今代尺码轻微调整，车长增加42mm至4,361mm和高度提升25mm至1,459mm，1,800mm阔度与2,670mm轴距则维持。

新一代宝马BMW 116 M Sport Edition本地试驾：数码化座舱焕然一新 智驾护航泊车轻松

数码化车厢贯彻新世代BMW的设计语汇，满载科技氛围。当中，最吸睛首推由10.25吋轻触式屏幕与10.7吋电子仪表板组成的一体式曲面屏幕。前卫简约风格座舱减省了不少实体键，例如把传统排档杆删除，透过小巧推拉掣便可转档。同时，双区恒温冷气系统亦全面数码化，可从屏幕介面直接操作。全车座椅由具备穿孔设计的Veganza纯素皮革物料包裹，前排电动Sport seats体贴舒适，驾驶席兼具记忆功能。标准版采用三幅式多功能运动軚环，M Sport Edition则搭载专属M平底式跑车皮軚环连+/-转档拨片，连同M金属门槛、专属内饰和炭黑车顶篷，呈现浓郁跑味。标准配置还有电尾门、最新BMW Operating System 9系统连语音助理、巨大全景式天窗、手机无线充电、气氛灯、前后USB连接埠及Harman Kardon音响。新车同时标配BMW Driving Assistant，系统包括自动煞车的防撞辅助、闪避转向辅助、车道偏离警示、后方防追撞与车流警示及开门警示功能。Parking Assistant则涵盖前后泊车感应、自动泊车辅助、后视镜头及50m倒车辅助，提升出行安全之余，泊车也变得轻松直接。行李箱容量介乎380升至最大1,200升，满足日用所需。

新一代宝马BMW 116 M Sport Edition本地试驾：革新动力配先进底盘 10秒Boost增压全力冲刺

全新116以1.5公升直三turbo引擎搭载七速Steptronic双离合器自动波箱，拥有122hp马力和230Nm扭力，0-100 km/h需时9.8秒，WLTP耗油量低至6.5L/100km。悬挂系统是全新设计，亮点在于提升刚性并减轻重量，结合升级底盘技术与前轴后倾角度增加20%，以及同级独有的直接轮速控制防滑系统，有助提升直线加速的稳定性及转向精准度，令前驱揭背车的驾乘感更舒适，展现出色抓地力，令弯路表现更自然顺畅。试驾116 M Sport Edition还标配Adaptive M悬挂系统，吸震效能相对细致，高速跑动格外平稳，成就极致操控。对比电动车的澎湃丰厚动力，116的122hp输出难言出众，却胜在车重只约1,390kg，整体表现很平均。再加上具备Boost增压功能，轻拉軚环左方「-」拨片，可即时释放最强动力，持续10秒助全力冲刺。记忆之中，汽油车只有保时捷911拥有，如今入门级揭背车也具备，绝对加fun。另一值得欣赏，是新车那份敏捷与俐落的纯粹好玩操控，这正正是BMW的强项，结合一把真实非虚拟的引擎声，确实开心愉悦许多。然而，对比一众高性价比国产电动车，入门版116的售价已贴近32万元，估计今时今日较难触动理性客群。

BMW 116 M Sport Edition规格

引擎：1.5公升直三Turbo

马力：122hp /3,900-6,500rpm

扭力：230Nm/1,500-3,600rpm

传动：七速Steptronic双离合器自动

0-100km/h：9.8秒

耗油量：6.6-6.5L/100km(WLTP)

尺码：4,361ｘ1,800及1,459mm

售价：$359,000起

查询：3129 9000