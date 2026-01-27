国产新能源车JACOO J8七座SUV准备攻港│1.5T PHEV插电混能 续航力1,200km 最快今年中开售
更新时间：14:58 2026-01-27 HKT
发布时间：14:58 2026-01-27 HKT
发布时间：14:58 2026-01-27 HKT
当大家议论纷纷电动私家车「一换一」税务宽减计划，会否在今年3月31日后取消或者修改之际，不少内地车企已作出两手准备，计划引进新世代汽油混能车，例如奇瑞旗下Jaecoo J8右軚版PHEV混能7座豪华SUV上月已率先抵港预览，听闻最快今年中旬抵港上市。 文、部分图片：DP
全新Jaecoo J8混能豪华SUV香港预览│右軚7座版准备就绪
全新Jaecoo J8右軚版去年率先在部份亚洲国家及地区，例如澳洲、印尼、马来西亚等开售，今次来港首展是PHEV插电混能7座版，搭载1.5公升Turbo引擎、34.4kWh锂电及Super Hybrid系统（双马达）四驱，前轴结合了3速波箱及马达，后轴另有一个马达驱动，出口版输出约537ps马力和650Nm扭力（内地版为605ps及915Nm），性能强劲。据知油电综合续航力约1,200km，纯电则约180km。
现场所见J8车身体积及市场位置跟越野路华Discovery Sport接近，是市场少数中型7座位混能豪华SUV，三排座椅为2+3+2格式。原车配有12.3吋数码表板及12.3吋中控触屏，屏幕反应快捷，中排平地台空间不俗，尾排宜作临时用途，整体豪华气氛不俗。代理透露J8可能今年中抵港上市，售价未定。
- Jaecoo J8 PHEV规格
- 传动：1.5公升Turbo + 34.4kWh锂电及2马达
- 马力/扭力：约537ps/650Nm
- 0至100km/h：5.8秒
- 续航力：约1,200km（纯电180km）
- 尺码：4,820 x 1,930 x 1,699mm
- 售价：未定
- 查询：2812 8088
最Hit
曾国衞被免去政制及内地事务局局长职务
5小时前
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
2026-01-26 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT