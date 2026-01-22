全新改良版Subaru Solterra XT纯电动四驱车抵港开售｜日制SUV性能设备大跃进 「一换一」售价$329,900

全新改良版Subaru Solterra XT已进驻品牌九龙湾陈列室，并即日公开发售。外型设计焕然一新，车厢设备大升级之余，纯电动四驱SUV的性能与操控表现也更上一层楼。新款同样日本制造，「一换一」售价$329,900与旧款相若，性价比更高，现时购买3月开始交付。文、图：sammy

全新Subaru Solterra XT纯电四驱SUV正式登场：高颜值造型动感豪迈 车厢配置全面升级

尽管是小改款，蜕变程度也相当明显。车头造型经重新设计，配上新款LED头灯组，衬托亮黑双色轮拱与20吋新款铝合金轮圈，修饰车尾线条及尾门中央的「SUBARU」黑字体，为运动型态注入豪华格调。座舱贯彻原貌，设备配置却全面升级。首先，座椅由布质改为原厂高级皮革包裹，前座具备冷暖通风功能，记忆驾驶席支援10向电动调校及腰部支撑，乘客席也增设8方向电动调校。方形运动皮軚环与7吋数码仪表板保留，FHD轻触式多功能中央屏幕则由12吋升级至14吋，并支援无线Apple CarPlay。新增配置还有脚踢电尾门、Harman/Kardon音响、全景玻璃天幕、双手机无线充电、USB Type-A & C输入、多色气氛灯及V2L对外输电功能。安全方面，除了360全景泊车镜头，同时搭载Subaru Safety Sense系统，包括预警式煞车、车道维持置中、主动车距控制巡航、盲点提示、倒车自动煞车辅助、安全离座警示及驾驶员监控系统。

全新Subaru Solterra XT纯电四驱SUV正式登场：搭载Panasonic日本制锂电池 升级版e‑Subaru Global Platform强化操控

新款Subaru Solterra XT配备eAxle永磁同步高效双马达，搭载73.1kWh容量更大的日本制Panasonic锂电池（旧款是71.4kWh），马力与扭力输出由原来的217ps和336Nm，大幅提升至347ps及437Nm，0-100 km/h加速只需5.1秒，比旧款足足快了1.8秒。WLTP续航力达436km，并最高支援DC 150kW直流快充，约28分钟可补充80%电量。新车采用升级版e‑Subaru Global Platform，底盘结构与一体化设计进一步强化，提升抗扭曲刚性，过弯反应更俐落、稳定性更高。纯电SUV标配Symmetrical AWD全时四驱系统，除了可调式X-Mode越野系统，驾驶模式还有Normal、Power、Eco三种选择。当中，今代Power加强后马达动力分配，有助提升过弯稳定性及主动扭力分配预判能力。同时，前后独立悬挂也作出改良，不管城市穿梭或户外探险，均能展现卓越抓地力与舒适性。另车架平台加入了更多减噪物料与结构工业用胶水，配合前双层隔音玻璃，整体刚性及宁静度再提升。

Subaru Solterra XT规格

传动：73.1kWh锂电 + 前后马达四驱

马力/扭力：347ps / 437Nm

0至100km/h：5.1秒

续航力：436km(WLTP)

尺码：4,690 x 1,860 x 1,650mm

售价：$329,900(「一换一」计划)

查询：2828 2488