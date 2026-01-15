2026改良版凌志Lexus RZ电动车本地试驾｜全面升级电驱动力架构 新增RZ550e F SPORT高性能型号 「一换一」早鸟优价$599,625起

踏入2026年，凌志（Lexus）本港代理旋即发动头炮攻势，引进改良版纯RZ电动车。率先推出是RZ500e Luxury和全新RZ550e F SPORT两款双马达四驱型号，其中后者首配专属的Interactive Manual Drive模拟手动转档功能，打破电动车缺乏驾驶乐趣之观念。另即日起至1月31日选购新款RZ还尊享早鸟优惠，两车「一换一」售价分别是$599,625和$679,820，均较原价便宜$30,100，首批可于3月交付。文、图：sammy

新版凌志Lexus RZ纯电动SUV本地试驾：RZ500e Luxury添动力增续航 设备升级充电更快

3年一小改是日系车款的合理进程，而2026款RZ的革新重点是电驱动力架构全面升华，连系效能跃进的Direct4智能四驱系统，不仅强化性能与操控表现，还提升了电动SUV的续航力。改良版同样建于e-TNGA纯电动车底盘，入替RZ450e Luxury的新款RZ500e Luxury，采用75.681kWh容量更大的NMC锂电池（RZ450e是71.4kWh），位列前后e-Axle电子车轴的两组改良马达可各自输出227ps马力与268.6Nm扭力，系统总马力380ps比RZ450e的312ps大幅提升，0-100km/h可缩短0.7秒至4.6秒完成。RZ500e拥有535km续航力（NEDC）较RZ450e多出65km，若以WLTC模式计算，续航里程是460km。新版RZ沿用400V电力架构，其中交流电部分升级支援AC 22kW，完全充电只需3.5小时；快充最高支援DC 150kW，28分钟可补充10%至80%电量，时间有所减少。新旧比较，RZ500e Luxury的里外设计没明显差异，造型延续「Spindle Body」纺锤流线体态，豪华座舱贯彻「Omotenashi」款待之道，变奏在于配置升级，包括增设电子望后镜和优化气氛灯展示式样。其次，除了后座出风位下方，尾箱亦新增一组220V电插座，两者的V2L功率输出更由150W大幅上调至1500W。RZ500e标配20吋Premium Metallic轮圈，车身颜色选择多达10种，包括6种单色和4种two tone双色，而车厢则有深、浅灰和杏色3种配搭。

新版凌志Lexus RZ纯电动SUV本地试驾：旗舰RZ550e F SPORT总马力407ps 专属空气力学套件有姿势有实际

高性能RZ550e F SPORT是改良版的重头戏，旗舰新成员搭载76.96kWh NMC锂电池，双马达的马力及扭力输出与RZ500e看齐，但可爆发407ps更强总马力，0-100km/h加速再缩减0.2秒至4.4秒，WLTC续航力为420km，而充电所需时间跟RZ500e一致。对应强大动力，RZ 550e F SPORT配备专属的空气力学套件，包括有助高速稳定运行的前后扰流器连尾翼、20吋轻量低风阻轮圈及蓝色制动卡钳、F SPORT专属徽饰等，外型倍显侵略性。车厢内配良好握感的F SPORT跑车皮軚环，一体化运动前座椅由合成皮革和麂皮包裹，附设电控记忆和冷气透气功能之余，同样加入蓝饰线作点缀，结合F SPORT金属门槛与合金脚踏，营造浓厚竞技氛围。座舱设备与RZ500e大同小异，除了新增的电子望后镜和两组220V/1500W电插座，标准配置还有脚踢感应电尾门、7吋数码仪表板与10吋彩色HUD投射仪表、14吋触控中央屏幕内置语音导航功能，双区恒温冷气连Nanoe X空气净化及S-Flow送风口、Qi手机无线充电及Apple CarPlay、多组USB-C充电埠、360度环回镜头、全车气袋及LSS+3.0主动式安全系统。另电子雾化全景式天幕和13扬声器Mark Levinson高级音响是RZ550e F SPORT专属，气氛灯展示式样也有所不同。车身颜色共9种，包括5种单色和4种two tone，但车厢一律为深灰设计。

新版凌志Lexus RZ纯电动SUV本地试驾：M Mode模拟手动转档破闷局 改良DIRECT4智能四驱动力分配更细致

旗舰RZ550e F SPORT拥有充沛饱满动力，起步反应直接顺畅，踏电门板劲力随传随到，车速一下子已飙升逾100km/h，凌厉强横冲刺快感容易让人达致亢奋境界。欲体验自主驾控乐趣，按下中控台上的M Mode键，即可切换至模拟手动转档模式，期间还有一把电子化引擎与升降档声效伴随，以增添趣味性，但喜欢与否则见仁见智。透过軚环+/-拨片，系统可模拟出8速行车波段，拉动拨片的升降档反应颇快，虽然那份实在回馈感难与传统波箱相提并论，却总算突破电动车的单调乏味。5种驾驶模式包括Eco、Normal、Sport、Range和Custom，采用Sport可换来更急劲表现。动力回收主要靠模拟手动转档获取，不像RZ500e提供4级选择。补充一点，尽管港版RZ550e F SPORT不设Steer-by-Wire线控转向系统，EPS电子动力转向的操控反应依然敏快和精准，动态清脆俐落。结合改良DIRECT4智能四驱系统，前后动力可按实际路况、车速及转向角度，在100:0和0:100之间更细致地分配，助直线加速更具爆炸力，弯路操控更灵活与稳健，令行车表现更上一层楼。RZ500e的动力输出是相对温和，然而改良版在豪华、舒适、驾驶趣味，以至功能与实用性方面，俱取得更完美平衡。

Lexus RZ500e规格

传动：74.681kWh锂电 + 前后马达，四驱

总马力：380ps

扭力：268.6Nm（前马达）、268.6Nm（后马达）

0至100km/h：4.6秒

续航力：460km（WLTC）

尺码：4,805 x 1,895 x 1,635mm

售价：$599,625（「一换一」早鸟优惠）

Lexus RZ550e F SPORT规格

传动：76.96kWh锂电 + 前后马达，四驱

总马力：407ps

扭力：268.6Nm（前马达）、268.6Nm（后马达）

0至100km/h：4.4秒

续航力：420km（WLTC）

尺码：4,805 x 1,895 x 1,635mm

售价：$679,820（「一换一」早鸟优惠）

查询：皇冠汽车 / 2820 4020