2026欧洲风云车European Car of the Year揭晓│平治Mercedes-Benz CLA最后7强脱颖而出 相隔42年再度夺冠

汽车
更新时间：13:06 2026-01-15 HKT
发布时间：13:06 2026-01-15 HKT

2026年欧洲风云车(European Car of the Year，ECOTY)结果日前公布，全新平治(Mercedes-Benz) CLA在最后7强之中脱颖而出，以320票夺得冠军。这是平治继1974年450SE/SEL之后，第二次获得ECOTY最高殊荣，两个冠军相隔了足足52年，要知道ECOTY颁奖礼已有62年历史，于1964成立。   文：DP   图：ECOTY、平治

2026欧洲风云车大奖European Car of the Year│36辆新车角逐冠军

2026欧洲风云车大奖，由来自欧洲23个地区共60位汽车媒体代表评审，先从今年推出的36辆新车之中挑选最后7强，然后再由59位代表投票选出冠军，结果平治CLA以320分击败其他6位对手(详看附表)，夺得2026年欧洲风云车大奖，当中有22位评审给予最高分数。
    值得留意是今年最后7强车款全是新能源型号，当中包括纯电及混能版本，不过最可惜是7款车之中只有平治CLA纯电动版本CLA250+在香港有售，其他并没有引入本地市场，甚至没有代理商。

  • 2026欧洲风云车大奖(最后7强成绩)
  • 1. Mercedes-Benz CLA  (320分)
  • 2. Škoda Elroq (220分)
  • 3. Kia EV4 (208分)
  • 4. Citroën C5 Aircross (207分)
  • 5. Fiat Grande Panda (200分)
  • 6. Dacia Bigster (170分)
  • 7. Renault 4 (150分)

延伸阅读：富士Forester夺得2025-2026日本风云车冠军

 

