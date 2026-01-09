2026东京改装车展｜丰田Toyota发表GR Yaris MORIZO RR跑车 限量生产200部

2026东京改装车展（TOKYO AUTO SALON）今日（1月9日）在日本东京幕张国际会展中心揭幕，其中丰田（Toyota）在会上发表了全新GR Yaris MORIZO RR。这款中置引擎、双座位特别版跑车以GR Yaris自动波型号作基础，但只会在日本和个别欧洲市场限量发售，各占100部，总数200部。大家现可透过TGR官方手机应用程式「GR app」参与抽签购车，惜售价尚未公布。文：sammy、图：Toyota

丰田Toyota发表GR Yaris MORIZO RR跑车：以纽布灵实战经验打造 增设「MORIZO」四驱模式

Toyota会长兼首席车手丰田章男（Akio Toyoda）去年驾驶GR Yaris参加纽布灵24小时耐力赛（共跑了15圈），而今次在2026东京改装车展上现身的GR Yaris MORIZO RR特别版，正是TOYOTA GAZOO Racing（TGR）融合丰田章男在赛事中的实战经验打造而成。至于型号中的「MORIZO」，是丰田章男作为赛车手的匿名。

GR Yaris MORIZO RR造型更具竞赛风味，全套空气动力套件，包括前后扰流器、两侧裙边、碳纤头冚与碳纤大尾翼，皆参考在纽布灵24小时耐力赛的数据开发。"Gravel Khaki" 灰蓝色车身是丰田章男喜爱色泽，18吋多幅式轮圈与高性能制动卡钳分别以铜与黄色作配。车厢方面，三幅式跑车軚环改为麂皮设计，同时为了提升竞赛操控效率，軚环直径也略为缩小。头枕绣上「GR」字样的一体化跑车桶座，跟軚环及麂皮波棍同样加入黄饰线点缀，而表板位置也设有「MORIZO RR」的专属序号铭牌。值得一提，TGR还为特别版车型开发了一个专属「MORIZO」四驱模式，以取代原有的「GRAVEL」碎石模式，其前后轴的扭力分配为50：50，结合作出针对性调校的悬挂及EPS电动力辅助转向系统，借以全面提升攻弯能耐。