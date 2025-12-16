Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Tesla圣诞更新10大功能预览！车厢变身自拍馆Grok AI语音导航 行车记录检视资讯更全面

更新时间：12:00 2025-12-16 HKT
每年圣诞节，Tesla例必推送节日更新，为车主带来一系列新功能及体验，今年这份「节日礼物」依然重手，新功能连同改进多达17项，由AI导航、车厢娱乐、行车记录检视到超级充电站地图，统统有惊喜，立即看看2025.48版本圣诞更新10个实用功能。

Tesla 2025.48版圣诞更新10大功能预览

1.车厢变身自拍馆

要数最适合今个圣诞跟好友一齐玩的新功能，首推Tesla Photobooth，一班人对着车内镜头自拍，之后可以疯狂加入贴纸图案、表情符号，又或使用滤镜叠加AR效果，完成后经Tesla App快速分享给大家，直接将车厢变成流动自拍馆。

2.Grok AI语音导航Beta

更新后只要把Grok AI的个性设定为助理，即可新增或编辑目的地，并由Grok进行语音导航。不过由于Grok AI目前仅限美国地区可用，而且车载娱乐系统须采用AMD Ryzen晶片，本地车主暂时无缘。

3.行车记录检视

检视DashCam Viewer行车记录仪影片时，画面加入更多行车资讯，每段录影均附有当时车速、軚盘转向角度及自动驾驶状态，让车主更完整掌握当时行车实况，用于还原事故判断非常重要。

4.宠物模式动态更新

若然把毛孩留在车内，现在开启宠物模式，会定时为宠物拍摄最新动态，并将影像连同车内温度传送至车主的iPhone，即使萤幕锁定，仍可在即时动态快速查看，随时确认宠物状况。

5.导航系统改进

这次导航功能变得更贴近实际使用，如可以随时改动常用目的地顺序，住所或工作地点可直接钉选在地图上，停车时亦会显示根据过往行程推荐目的地。

6.3D超级充电站地图

Tesla以18个特定超级充电站作试点并制作3D地图，抵达前就能预览站内布局，包括充电器位置及方向，抵达时又会即时显示每个充电器的可用状态，避免兜错路，不过官方目前未有公布这些试点位置。

7.手机遗留提示

若然离开时忘了把手机带走，系统能自动侦测，在车门关上几秒内即发出提示声，提醒你忘记带手机，但此机功能需手机具备UWB超宽频定位功能。

8.车辆图案更多花款

车主可以替系统的车辆图案，自订更多不同风格外观，如车身贴模、车窗颜色、车牌字体等等，甚至透过USB上传个人设计，打造最能代表你的Tesla。

9.圣诞老人模式更新

既是圣诞更新，圣诞老人模式例必有点新意思，2025.48版本新增了雪人、圣诞树及飘雪效果，上锁音效也换成仪式感十足的钟声。

10.SpaceX太空游戏

娱乐系统新增《SpaceX ISS Docking Simulator》太空模拟游戏，可让你体验NASA式操作介面，尝试将太空船跟国际太空站对接，效果逼真。

 

文：B1807

图：Tesla

 

