香港国际汽车博览IMXpo 2025｜吉利Geely发布全新EX5 Max Plus纯电动SUV NEDC续航力550km 电动小车Geely EX2及充电混能SUV车Geely STARRAY EM-i同场首展

汽车
更新时间：18:42 2025-12-11 HKT
发布时间：18:42 2025-12-11 HKT

2025香港国际汽车博览（IMXpo 2025），今日起一连四天在（12月11日至14日）在亚洲博览馆举行，今年焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站（TAS·HK）联动举行。当中，吉利汽车（Geely）展出了多款新车，涵盖纯电动和外插充电混能SUV，瞩目吸引。文、部分图片：sammy

香港国际汽车博览IMXpo 2025：搭载68.39kWh短刀锂电 「一换一」车价$239,000

香港国际汽车博览IMXpo 2025：展出新车涵盖纯电动和外插充电混能SUV，瞩目吸引。
香港国际汽车博览IMXpo 2025：出席盛会嘉宾包括吉利国际公司国家销售经理赵博睿(左三)和智联志利新能源汽车服务(香港)有限公司总经理谢迪邦(右一)
香港国际汽车博览IMXpo 2025：吉利为EX5纯电动SUV扩军，带来全新EX5 Max Plus长续航版。
香港国际汽车博览IMXpo 2025：EX5 Max Plus的「一换一」售价$239,000，现时订购可于2026年首季交付。

吉利为EX5纯电动SUV扩军，带来了全新EX5 Max Plus长续航版。新车与原有Pro和Max一样，同属单马达前驱设计，焦点是搭载了68.39kWh容量更大的短刀锂电。动力方面，214hp马力与320Nm扭力维持，NEDC续航力却提高至550km，比Max版多行60km。由于车重相应增至1,815kg，0-100km/h加速需时7.5秒，比Max版的7.1秒稍慢。新车同样支援DC 100kW直流快充，约20分钟可充30%至80%，接上AC 11kW电源，大慨7小时可充满。至于里外设计和装备配置，跟Max版没有多大分别。车价方面，EX5 Max Plus的「一换一」售价是$239,000，现时订购可于2026年首季交付，而EX5 Max和EX5 Pro的最新「一换一」售价是$219,000和$199,000。

香港国际汽车博览IMXpo 2025：后驱电动小车灵活实用 充电混能SUV总续航力943km

同场还展出了Geely EX2纯电动小车（即内地Geely星愿）与Geely STARRAY EM-i外插充电混能SUV，预计在2026年陆续抵港。Geely EX2的长阔高是4,135 x 1,850 x 1,580mm，轴距2,650mm，尺码与比亚迪海豚接近。这款单马达后驱电动小车采用39.4kWh电池，马力85kW（约115ps），扭力150Nm，NEDC续航力395km，连接DC 70kW直流快充，21分钟可充电30%至80%。前轮驱动的Geely STARRAY EM-i，体积大小与EX5相若，外插充电混能SUV配备可输出98hp马力与125Nm扭力的1.5公升自然吸气引擎，连同18.4kWh电池及电马达，WLTP总续航里程高达943km。纯电模式下可行驶83km，连接DC 30kW快充，20分钟可补充30%至80%电量。

 

