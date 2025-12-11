香港首三季私家车新登记量34,540辆 同比下滑3.34%│纯电动新车市占率达71.04% 比亚迪BYD强势蝉联双冠王

运输署已公布9月份香港车市统计数字，无形中也派发了2025年首三季本地车坛成绩表。今年1月至9月累计私家车新车登记总数34,540辆，较2024年同期（35,735辆）减少3.34%，电动车市场占有率达71.04%（24,537辆)，同比亦微跌0.69%。当中，比亚迪（BYD）首三季及9月份交投量皆排名第一，继上半年与6月份后，强势蝉联「双冠王」。文、部分图片：sammy

2025年首三季本地车市成绩公布：比亚迪BYD升40.86%高踞榜位 极氪Zeekr首度进占三甲

2025年首三季十大排行榜中，国产电动车品牌维持占据五席，进一步确认「红军」已成为本地车市的中流砥柱。比亚迪（BYD）表现势如破竹，1至9月累计交投量6,878辆，同比升幅40.86%，创历来新高踞榜首。随着品牌引入全新BYD SEAL 6，将战线拉阔至中型房车市场，预计销量将节节上升，登上本年度销量总冠军宝座指日可待。尽管车款与型号选择局限于Model 3和Model Y，加上对手攻力持续提升，查Tesla表现并不赖，首三季销量6,401辆，只较比亚迪少477辆居次席；若与去年同期相比，仅回落14.45%，跌幅也较年中的30.7%显著收窄。凭著009 MPV与7X SUV两把尖刀，极氪（Zeekr）首三季成交量达1,548辆，较上半年跃升一位至季军。

宝马（BMW）以1,429辆排名第4位，但交投量同比显著锐减愈半。第5位是另一国产电动车品牌小鹏汽车（XPENG），成交量1,187辆。丰田（Toyota）以8辆毫厘之差紧随其后，且看专为香港打造的全新bZ3X纯电SUV，能否为品牌争取佳绩。第7位是首度跻身十大排行榜的广汽埃安（GAC AION），总交投量达1,003辆，而随着新车陆续有来，往后成绩可望更上一层楼。至于第8位至第10位分别是本田（Honda）的954辆、上汽MG的851辆及平治（Mercedes-Benz）的790辆。

2025年9月份本地车市成绩公布：交投量同比增长59.12% 电动车劲升94.83%

9月份本地车市统计数字方面，全月私家车（新车）登记量4,678辆，较8月(4,107辆）上升13.9%；主导大市的电动车同步增长，交投量3,542辆增加22.18%，而电动车市场占有率高达75.72%。再者，若与去年同期比较，全月成交量显著上扬59.12%，电动车幅度更厉害达94.83%。

9月份中，比亚迪以920辆封王，劲升121.69%。第2位是853辆的Tesla，跌幅13.05%，而第3位是极氪的546辆，升幅780.65%乃全月品牌之冠。也许新车未能赶及交付，导致广汽埃安月内成交量下跌34.34%，以262辆退居第4位。第5位是宝马，全月交付新车171辆，较8月份的99辆低位反弹72.73%。第6位丰田与第7位小鹏汽车同样录得跌幅，月内成交量124辆和120辆，分别下挫18.42%及31.43%。排名第8位至第10位，顺序是109辆的上汽MG、104辆的本田和86辆的平治；当中，上汽MG与本田上升36.25%及2.94%，平治则回落32.28%，还看全新第三代CLA电动车能否带动重现升浪。