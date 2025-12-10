2025 No.1 Car Awards汽车颁奖礼│本地车坛年度盛事 一亿元名车列阵

由星岛新闻集团旗下《驾驶舱》及《CAZ Buyer》主办的一年一度车坛盛事《2025 No.1 Car Awards汽车颁奖礼》， 今年移师港岛新地标合和酒店顶楼「峰景汇58」举行，24辆总值近一亿元的名车云集合和商场14楼公开展出，场面非常壮观！ 文︰Angel 图︰叶伟豪、刘骏轩

2025 No.1 Car Awards汽车颁奖礼│表扬年度优秀新车及本地汽车业界服务机构

《2025年No.1 Car Awards汽车颁奖礼》在港岛新地标合和酒店顶层58楼的「峰景汇58」举行，今年大会共颁发34个奖项，表扬年度最优秀新车及本地汽车业界服务机构。

颁奖礼由《驾驶舱》主编Daniel及司仪Yasmin担任主持， 并由星岛新闻集团副刊总监陈纪良（Meimei）及星岛杂志集团总经理任展兴（Ronald） 致辞，后者提到国际豪华品牌继续以创新科技引领香港汽车市场，而国产新能源品牌亦大举进驻，带给消费者更多元化的选择。此外， 「港车北上」及「粤车南下」政策打通大湾区出行脉络，令香港与内地车主交流更加频密，希望可推动本地汽车行业发展！陈纪良提到《驾驶舱CAZ》汽车媒体平台今后会炮制更多高质素内容及节目，扩阔车迷资讯视野，同时透过跨界合作活动，结合线上线下平台优势与资源，为持续发展铺路。

2025 No.1 Car Awards汽车颁奖礼│两大「神秘嘉宾」现身

今年《2025年No.1 Car Awards汽车颁奖礼》24辆得奖车及特别展示车，云集合和商场14楼公开展出，今次大会特别安排了两辆价值连城的Hypercars作为「神秘嘉宾」，包括全球限量275辆、市值超过3千万港元的平治AMG One，由一位本地汽车收藏家兼《驾驶舱》忠实观众慷慨借出公诸同好。AMG One引用平治F1赛车1.6公升V6 Turbo引擎及4马达混能系统，输出1,063ps马力。

至于另一辆Aston Martin Valiant，全球限量38辆，市值超过2千万元，是由Aston Martin F1车手Fernando Alonso启发及研发、由厂方Q by Aston Martin特别人手制造，采用5.2公升V12双Turbo引擎(输出745ps)配搭6速棍波和后驱，还有轻量3D打印碳纤维车身。在此多谢Aston Martin HK代理悉心安排，让嘉宾可欣赏如此珍贵独特极级超跑。

其他展出名车(不分先后)包括法拉利12Cilindri、宾利Continental GT Mulliner、Aston Martin Vanquish、林宝坚尼Urus SE、保时捷Macan Turbo Electric、平治CLA250+、宝马X3 M50、MINI Countryman E、Zeekr 009及7X、丰田bZ3X、本田Freed e:HEV、富士Forester Hybrid、富豪XC90、小鹏X9、Avatr 11、Deepal S07、AION V、MG S5 EV、Maxus eDeliver5、东风Nammi VIGO、GAC Hyptec HT等。