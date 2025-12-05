2025-2026日本风云车JCOTY十优车型公布│富士Forester勇夺冠军 福士ID.Buzz电动车连扫两奖

2025-2026日本风云车Japan Car of the Year(JCOTY)颁奖礼昨天(12月4日)圆满举行，10强新车排名成绩公布，结果Subaru Forester力压对手获选年度风云车冠军，亚军及季军得主分别为Honda Prelude及Toyota Crown Estate。年度最佳进口车奖及最佳设计奖均由Volkswagen ID. Buzz夺得；保时捷911 Carrera GTS获得年度科技奖。 文：DP 图：JCOTY

2025-2026日本风云车Japan Car of the Year(JCOTY) 10强新车排名公布，依次为富士Forester、本田Prelude、丰田Crown Estate、日产Leaf、福士ID.Buzz、现代Instar、宝马2系GranCoupe、标致3008、铃木eVitara及大发Move。一如往年，JCOTY由60位来自日本汽车业界代表评审委员，先在35款今年推出的新车选出最后10强，然后再投票选出10大排名，结果富士Forester脱颖而出获选年度风云车冠军。评审表示新一代Forester成功把富士的传统水平对向引擎及四驱系统，结合全新研发S:HEV混能系统，提供到富士汽车特色风味之余，又提供到环保节能及驾控乐趣，加上EyeSight X及其他主动安全设施，获得大部份评审投选为最佳汽车。不说不知，今次是JCOTY自1980年创立以来，富士第4次夺冠，对上三次分别为2003-2004年Legacy B4、2016-2017年Impreza及2020-2021年Levorg。

不过说到今年JCOTY奖项大赢家，就是福士ID.Buzz电动车，除了打入10强的第五名，同时获得年度最佳进口车奖及最佳设计奖，评审大赞ID.Buzz是日本市场唯一的纯电动Full-size MPV多用途车，而且拥有非常独特的造型，设计有着昔日Volkswagen Bus (Type 2)影子。另外，保时捷911 Carrera GTS虽然没打入最后10强，不过获得评审团颁发年度科技奖，表扬厂方把赛车化混能新技术成功移植到街车身上，令车子性能提高之时，又能大幅减低油耗和废气排放。