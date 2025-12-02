Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

《驾驶舱》送80张门票│香港汽车博览IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港 12.11-14双展联动举行

汽车
更新时间：19:00 2025-12-02 HKT
发布时间：19:00 2025-12-02 HKT

《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！

一年一度IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行
一年一度IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行
2025年IMXpo香港国际汽车博览，首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行。
2025年IMXpo香港国际汽车博览，首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行。
2025年IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行。
2025年IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行。

一年一度IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行，大会表示有不少日本改装名牌的示范车及其老板和代言人都会来港出席活动，当中包括日本著名车手织户学(Max Orido)及其女儿织户茉彩(Maaya)，还有Liberty Walk创办人及社长加藤渉、Top Secret社长永田和彦、Spoon创办人市嶋树、Tom's创办人馆信秀等等，星光熠熠。 
    专程运来香港展出的改装车辆，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。

《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！

至于IMXpo这边将展出多款首度亮相的国产电动新车，包括AION UT、比亚迪Seal 6、MG S6 EV、零跑B10及五铃Darion EV等。今年大会特设德国汽车文化专区，展示德国经典车及当地特色啤酒美食等，当然不少得超跑展区，暂时知道展出Supercars包括平治AMG One、KTM X-Bow GT、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。现场还有亲子活动专区、美女车模选美大赛等活动。门票方面，据知基本票$80(单次出入)、单日多次出入门票价$100、优先入场门票$188、4天套票$280等，详情细资讯及购票可浏览官方网站(https://imxpo.com.hk/)。     文：DP   图：IMXpo

《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 宏志阁住户周三周四获许回家取重要物件
01:12
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜增至156死 约30人仍失联 累计15人涉误杀被捕
突发
1小时前
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
70年代殿堂级演员激罕合体 「TVB不老传说」真身令人目瞪口张 曾因奉子成婚拖垮事业
影视圈
2小时前
廖成利被邀到元朗警署会面后离开。杨伟亨摄
00:58
警国安处邀前区议员廖成利会面 廖指签保密协议不能透露会面内容
突发
5小时前
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
前TVB一线花旦寻亲自爆惊人身世 家族坐拥一条街物业 家产被瓜分隔空追讨？
影视圈
3小时前
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲过身请假被拒HR冷血对话曝光 港女心碎控诉：原来可以咁冇人性！｜Juicy叮
时事热话
8小时前
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜「黑箱车唔系黑色！」大埔火灾仵工长文反击「潜水」指控 揭惊人工作量惹全网致敬｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
中年好声音4丨谷娅溦未够班做评审？教选手咬字被网民质疑 猛料学历曝光拍得住海儿
影视圈
2025-12-01 15:40 HKT
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
连锁快餐厅长者优惠！长者咭/乐悠咭晚市75折 全线分店堂食+外卖有平
饮食
2025-12-01 12:40 HKT
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物+餐饮优惠 惠康超市减$25/大家乐买一送一/自助餐8折 一方法即抢券！
缤纷冬日赏2025｜全港逾500个购物餐饮优惠 惠康减$25/大家乐买1送1 一方法即抢券！
时尚购物
6小时前
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
4男女绑架围殴强奸13岁女童 男主脑与事主前男友分囚8年及1年半 2人未满21岁判入教导所
社会
4小时前