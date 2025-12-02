《驾驶舱》送80张门票│香港汽车博览IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港 12.11-14双展联动举行
发布时间：19:00 2025-12-02 HKT
《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！
一年一度IMXpo香港国际汽车博览，将于下周四至日(12月11日至14日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行，大会表示有不少日本改装名牌的示范车及其老板和代言人都会来港出席活动，当中包括日本著名车手织户学(Max Orido)及其女儿织户茉彩(Maaya)，还有Liberty Walk创办人及社长加藤渉、Top Secret社长永田和彦、Spoon创办人市嶋树、Tom's创办人馆信秀等等，星光熠熠。
专程运来香港展出的改装车辆，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。
《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！
至于IMXpo这边将展出多款首度亮相的国产电动新车，包括AION UT、比亚迪Seal 6、MG S6 EV、零跑B10及五铃Darion EV等。今年大会特设德国汽车文化专区，展示德国经典车及当地特色啤酒美食等，当然不少得超跑展区，暂时知道展出Supercars包括平治AMG One、KTM X-Bow GT、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。现场还有亲子活动专区、美女车模选美大赛等活动。门票方面，据知基本票$80(单次出入)、单日多次出入门票价$100、优先入场门票$188、4天套票$280等，详情细资讯及购票可浏览官方网站(https://imxpo.com.hk/)。 文：DP 图：IMXpo
《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！
- 东京改装车展 · 香港 (TAS · HK) 2025
- 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
- 开放时间：11:00am - 8:00pm
- 地点：亚洲国际博览馆 8 及 10 号展馆
-
- 香港国际汽车博览 (IMXpo) 2025
- 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
- 开放时间：11:00am - 8:00pm
- 地点：亚洲国际博览馆 3 及 6 号展馆
-
- 门票详情
- 标准门票 (单次进出)：HK$80
- 单日通行证 (多次进出)：HK$100
- 优先单日通行证 (优先入场至11:30am) +多次进出+纪念帆布袋)：HK$188 (每日限200)
- 中小学生可享半价优惠 (𣎴适用于优先单日通行证)
- 学前儿童 (未满6岁)、65岁或以上人士及「残疾人士登记证」人士免费入场
- 《驾驶舱》免费送80张「IMXpo 2025 x 东京改装车展‧香港」基本门票(每张价值HK$80，每人可获2张)，立即登入连结：https://bit.ly/IMXpo2025freepass！