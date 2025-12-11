Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港汽车博览IMXpo 2025│ 200辆新车、JDM日本改装车盛展 12.11-14四天举行

汽车
更新时间：17:30 2025-12-11 HKT
发布时间：17:30 2025-12-11 HKT

一年一度IMXpo香港国际汽车博览，今天(12月11日)起至12月至14日(日)在亚洲博览馆举行，今年展览焦点是首次结合Tokyo Auto Salon东京改装车展香港站(TAS·HK)一同举行，四个场馆(3、6、8、10)位置一如往年，占地面积约2万方呎，大会表示今届吸引80个品牌参与，合共展出共200辆新车及JDM日本版改装车，首天开幕人流不少，很多年轻车迷争相抢购限量版车仔模型。    文、图：DP

2025 IMXpo香港国际汽车博览│多款国产新能源车首亮相

今届IMXpo车展有多款首度亮相国产新能源车(包括电动车及混能车)，包括AION UT、MG S6 EV、比亚迪Seal 6、极氪007GT及9X、零跑B10及五菱Darion EV等。今年大会特设德国汽车文化专区，展示德国经典车。超跑展区则有多款难得一见Supercars及Hypercars包括平治AMG One、Prodrive P25、KTM X-Bow GT-XR、Singer Porsche、Pagani Huayra BC、Bugatti Veyron Grand Sport等。
    展馆另一半是TAS.HK东京改装车展.香港展区，包括专程运来香港展出的JDM改装车，包括MF Ghost GR86、Top Secret R33 GT-R Stealth 1st、雨官NA-7、Rocket Bunny Lotus Elise、Max Orido FL5、Mazda RX-7 254i GTX Le Mans、KUHL Racing 34ZR-GTWR SPEC-D等。不少日本改装名牌的示范车及其老板和代言人都会来港出席活动，当中包括日本著名车手织户学(Max Orido)及其女儿织户茉彩(Maaya)，还有Liberty Walk创办人及社长加藤渉、Top Secret社长永田和彦、Spoon及Tom's代表等等。现场有大量限量车仔售卖 还有亲子活动专区、美女车模选美大赛等活动。门票方面，据知基本票$80(单次出入)、单日多次出入门票价$100、优先入场门票$188、4天套票$280等，详情细资讯及购票可浏览官方网站(https://imxpo.com.hk/)。 

  • 东京改装车展 · 香港 (TAS · HK) 2025
  • 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
  • 开放时间：11:00am - 8:00pm
  • 地点：亚洲国际博览馆 8 及 10 号展馆
  •  
  • 香港国际汽车博览 (IMXpo) 2025
  • 日期：2025年12月11日(四)至14日(日)
  • 开放时间：11:00am - 8:00pm
  • 地点：亚洲国际博览馆 3 及 6 号展馆
  •  
  • 门票详情
  • 标准门票 (单次进出)：HK$80 
  • 单日通行证 (多次进出)：HK$100
  • 优先单日通行证 (优先入场至11:30am) +多次进出+纪念帆布袋)：HK$188 (每日限200)
  • 中小学生可享半价优惠 (𣎴适用于优先单日通行证)
  • 学前儿童 (未满6岁)、65岁或以上人士及「残疾人士登记证」人士免费入场

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
01:04
马国明父亲离世今晨低调举殡 汤洛雯细心照顾奶奶两度合十致意丨独家
影视圈
4小时前
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
将军澳五星酒店1月起改名！3间餐厅年底结业 曾获选10大自助餐 食客不舍：啱啱先俾好评！
饮食
2025-12-10 15:31 HKT
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
「开心舞」视障女孩龙怀骞近况曝光！学霸身份征服科技界 非凡蜕变为残疾人士点亮「光明」
影视圈
9小时前
文化体育及旅游局局长罗淑佩（中）、马会行政总裁应家柏（右二）、香港公司治理公会会长司马志（左二）、港协暨奥委会义务秘书长杨祖赐（左一），及廉政公署防止贪污处助理处长王嫣（右一）出席体育管治及诚信国际论坛。
马会支持国际论坛　维护体育廉洁公正
社会资讯
9小时前
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
40岁港妻老公出轨「直播」摊牌 对方咁反应 网民献「教科书级」攻略自保｜Juicy叮
时事热话
7小时前
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
葵涌冰室贴告示称1原因暂停晚市营业 食客无投诉反赞窝心：欣赏店主好有爱！
饮食
2小时前
00:27
中环历山大厦女子厕所诞婴 与BB一并送院
突发
4小时前
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
00:57
宏福苑五级火｜殉职消防员何伟豪获追授消防队目荣誉职衔 下周五举行最高荣誉丧礼 遗体安葬浩园
突发
2小时前
87岁范曾自爆与嫩妻徐萌喜得独子。
书画大师｜87岁范曾自爆和嫩妻喜得独子 宣布与女儿继子断绝关系
即时中国
5小时前
星岛申诉王｜直击50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸弹肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人 饭都煮唔切
03:26
星岛申诉王｜爆红元朗大宝冰室掀「味蕾炸弹」肉饼饭热潮 老板怕加租： 太多人饭都煮唔切
申诉热话
5小时前