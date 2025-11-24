2千万Hypercar极级超跑McLaren W1独家预览│全球限量399台香港6辆 英国Woking总部私人走访探秘

《驾驶舱》主编Daniel早前飞到英国Woking，私人探访McLaren Technology Centre(MTC)车厂总部，并独得品牌特别安排，独家预览了全新McLaren W1极级超跑，据知全球限量399辆早已售罄，每辆未连税身价约200万英磅起，听闻香港暂时有6位VIP成功认购此车，最快明年交付。 文、图：DP

McLaren W1混能极级超跑优先预览│英国McLaren Technology Centre绝密机地探秘

英国McLaren总部McLaren Technology Centre(MTC)位于英国Surrey郡西部市镇Woking，整个大楼于2004建成，由著名建筑师Norman Foster设计，结合了F1赛车及街车的研发部门及生产线于一身，整座大楼有点像太空总署，前面有个很庞大的湖作为冷却用途。值得留意MTC是不开放给公众参观，今次《驾驶舱》主编Daniel到英国游玩期间获得McLaren Hong Kong安排，到MTC总部作私人探访，并得到McLaren Automotive全球公关总监Paul Chadderton亲自接见，并有机会详细参观整个总部及生产基地，同时可优先欣赏到全新McLaren W1极级超跑。较可惜是很多地方如生产线、F1部门及新车观赏室都不能拍摄影片。

适逢参观期间McLaren F1车队刚刚(连续两年)赢得2025 F1车队总冠军，所以MTC大堂内展出不少特别车型，包括各年代经典F1战车、McLaren F1 GTR LeMans冠军车，以及2027年Project Endurance：LMDh Hypercar。

McLaren W1混能极级超跑优先预览│全新Aerocell碳纤底𥂟及1,250ps插电混能引擎

McLaren W1是承继经典McLaren F1、P1之后第三款以「1」字名命的极级型号，应用全新研发Aerocell碳䃸维底盘，首度配用全鸥翼式车门(有别于之前的剪刀格式)，上落更方便。车身体积(4,635 x 2,074 x 1,182mm，轴距2,680mm)比Senna大一点，外壳全碳纤维制造，配合可延伸达300mm的McLaren Active Long Tail主控式尾翼，以及主控悬挂系统，最高可产生1,000kg气流下压力。

编号MHP-8的4公升V8双Turbo引擎也是全新设计，配合包括锂电及马达在内的E-module混能系统，输出1,275ps马力，0至100km/h加速2.7秒，0至200km/h只5.8秒，成为史上最强McLaren车型。

车厢两个座椅跟碳纤维底盘一体成形，务求减重，軚盘及脚掣模组可前后调校，其他如直立式8吋中控触屏、冷气及B&W音响系统都以轻量化为目标，整车干重只有1,399kg。厂方指W1全球限量399辆全部售罄，香港代理早前透露暂时有6名本地VIP客户成功认购此车，车子基本售价200万英镑起，未连附加项目及税金，首批最快2026年抵港。

另外，据闻McLaren Automotive部门(今年4月由Abu Dhabi投资公司CYVN Holdings收购)刚于上月在全球经销商大会上，透露了最新大计，2028年前将会推出最少2款新车，包括W1及另外一款编号P34的2座位V6混能引擎Coupe超跑，级数在Artura及750S之间。而2028年则会推出一款配V8双Turbo混能引擎的5座位超级SUV(编号P47)，矛头直指林宝坚尼Urus SE。