珍惜生命│蒲台岛男子由货船堕海 水警救起送院
更新时间：16:48 2026-08-06 HKT
发布时间：16:48 2026-08-06 HKT
发布时间：16:48 2026-08-06 HKT
今(6 日)下午2时41分，海事处职员报案指，一名男子在蒲台岛一艘货船上跳下，在海中载浮载沉，男子稍后被水警救起，清醒被送往玛丽医院治理。警方正调查事件。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
最Hit
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
2026-08-05 11:46 HKT