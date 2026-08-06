珍惜生命│长洲熟食市场男子厕所上吊 当场死亡
更新时间：15:33 2026-08-06 HKT
发布时间：15:33 2026-08-06 HKT
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今日（6日）早上9时53分，长洲熟食市场的职员发现一名男子在厕所上吊，大惊下连忙报警。救援人员到场，发现男子以一条长约两米的尼龙绳上吊，消防将事主解下，但他已当场死亡。
警方没有检获遗书，证实死者是49岁姓陈男子，正调查案件，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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