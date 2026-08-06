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澳门氹仔酒店爆血案 两男女受伤送院

突发
更新时间：14:58 2026-08-06 HKT
发布时间：14:58 2026-08-06 HKT

澳门传媒报道，昨晚（5日）近9时，氹仔莲花海滨大马路一酒店有人受伤。警员及消防到场，发现一名中年女子面颈及手部割伤，她清醒被送往山顶医院治理；另一名尼泊尔籍持蓝卡（外地雇员身份认别证）、任职酒店保安的中年男子，手臂挫伤，清醒被送往镜湖医院治理。

据澳门日报引述昨晚网上流传影片及图片，可见酒店外有大批警员及救护车到场，一辆黑色七人车被封锁线围封，亦有车辆座位血迹斑斑，遗留一把餐叉，未知是否与事件有关。

澳门司警在今日（6日）例行新闻发布会指出，当局昨晚接获治安警通报路氹某娱乐场外发生怀疑伤人案，司警派员到娱乐场周边调查取证，至于涉案人身份、伤者资料、是否涉及武器、作案动机等，将尽快组织、整合案件细节，适时公布。  

 

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