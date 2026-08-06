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沙田警区8.30起整合 田心分区纳入沙田及马鞍山 提升警政效率

突发
更新时间：12:33 2026-08-06 HKT
发布时间：12:33 2026-08-06 HKT

警务处根据地区警务需要及人口变化，决定重新整合沙田警区。由本月30日起，沙田警区的田心分区，将并入沙田分区及马鞍山分区，以提升警政效率。为让社区适应相关调整，届时田心警署的报案室将转为报案中心作过渡安排，每日朝8至晚上10时30分提供服务，警方会定期检视报案中心运作，以作进一步安排。

今日（8月6日）早上，沙田警区在马鞍山警署举行简介会，向沙田区议会、 沙田区扑灭罪行委员会、沙田区分区委员会，以及多个政府部门代表和合作伙伴，介绍沙田警区在本月下旬的合并计划。沙田警区指挥官陈乐生在简介会上称，是次合并旨在更有效分配警务资源，确保各社区获得适切及高效的服务，落实「装备警队以迎接新的挑战」的策略方针。

沙田警区成立时曾设有4个分区，包括田心、沙田、马鞍山及小沥源，以应付当时的警务需要。及至2001年，警区进行架构整合，将小沥源分区并入其他分区，其后一直维持田心、沙田及马鞍山3个分区的运作模式，至今超过20年。陈乐生称，随着沙田区在过去20年的城市发展、人口及基建显著变化，警务处经审慎评估后，认为有需要重新平衡区内警力资源，故田心分区原有管辖范围，将分别纳入沙田分区及马鞍山分区。

陈乐生强调，在重新界定两大分区的新辖区时，警务处已充分考虑紧急应变时间、地理形势、重要地标、交通黑点，以及年度大型活动等各方面的警政需求，确保前线单位能迅速应对分区内发生的事件。他又补充，指出在是次分区合并后，警方原本投放于沙田社区的资源及紧急服务将维持不变，未来亦会就资源运用作定期检视，持续向市民提供优质服务。

 

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