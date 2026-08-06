大埔海滨公园女子堕海 送院死亡

今日（6日）早上10时27分，大埔海滨公园一名女子堕海，在海中载浮载沉。她其后被救上岸，但已陷入昏迷，救护车到场将她送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。

警方调查后证实死者是31岁姓李女子，相信她因病自杀。据悉女事主生前患有情绪病，今晨9时她向丈夫表示落楼散步，其后被发现在海中漂浮。案件没有可疑，交由大埔警区杂项调查队跟进。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

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撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

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