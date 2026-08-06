大埔海滨公园女子堕海 送院死亡
更新时间：10:59 2026-08-06 HKT
发布时间：10:59 2026-08-06 HKT
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今日（6日）早上10时27分，大埔海滨公园一名女子堕海，在海中载浮载沉。她其后被救上岸，但已陷入昏迷，救护车到场将她送往大埔那打素医院，惜经抢救后不治。
警方调查后证实死者是31岁姓李女子，相信她因病自杀。据悉女事主生前患有情绪病，今晨9时她向丈夫表示落楼散步，其后被发现在海中漂浮。案件没有可疑，交由大埔警区杂项调查队跟进。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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