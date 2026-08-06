港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕

一对港人夫妇于两个多月前游澳门乘搭的士，发现车上有乘客遗下一部价值逾千元的相机及电池。两夫妇拾遗不报，将有关失物据为己有，带返香港自用。至本周日（8月2日），两人经港珠澳大桥再次入境澳门时，被澳门治安警察局人员截获。

fb「治安警察局社区警务」图片

澳门治安警察局在官方Facebook专页讲述案件，指早前（5月26日）治安警察局接获一名市民报案，对方称其乘坐的士到氹仔孙逸仙博士大马路，下车后发现遗留一个盒子于的士车厢内，盒中有一部相机及三块电池。报案人经找寻不果，怀疑被人拾获并据为己有，报称损失约1,500澳门元。

警员透过「天眼」系统、的士车厢监察系统及事主提供的资料，锁定两名涉案男女，并于8月2日在港珠澳大桥口岸将他们截获。经查问，两人承认因一时贪念拾获有关相机及电池，并将之带回香港住所自用。

据悉涉案的香港男女是夫妇关系，男子姓林（60多岁），报称是充电桩技工；女子姓欧（50多岁），报称无业。两人均涉嫌触犯《刑法典》第200条「在添附情况下或对拾得物、发现物之不正当据为己有」罪，案件已送交检察院侦办。