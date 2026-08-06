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有片｜油麻地私家车灯位突高速倒车 撞后车再高速逃去 单车男险遭撞爆粗追骂

突发
更新时间：06:16 2026-08-06 HKT
发布时间：06:16 2026-08-06 HKT

油麻地发生3车相撞及不顾而去事件。社交平台流传一段车cam影片，显示一辆私家车在灯位等候期间，疑突然高速倒车，撞向后方两辆私家车，造成3车相撞；期间一名骑单车男子险被波及，事后疑追上涉事车辆并出声斥责。

Facebook群组「车cam L（香港群组）」流传一段约1分钟影片，片段显示事发于昨晚（5日）约9时23分。从影片可见，3辆私家车沿油麻地上海街往佐敦方向行驶，至上海街与北海街交界灯位时，按灯号停车等候。

期间，最前方私家车突然高速向后倒车，撞向后方车辆，导致后方两辆私家车先后被撞，形成3车相撞。当时一名骑单车男子刚好在附近，险被倒退中的车辆撞到，随即以粗言喝骂对方。

影片其后可见，涉事私家车未有停留，随即向前驶离现场，单车男子见状立即追上。事件片段在网上引起讨论，有网民留言指：「呢啲人真系永久要停牌」；亦有人批评：「疯狂驾驶要坐监㗎。」

警方表示，昨晚约9时28分接获报案，指上海街与北海街交界灯位发生交通意外。初步调查显示，3辆私家车当时停车等候，最前方私家车突然后退，撞向后方两辆私家车，涉事司机其后离开现场。事件中无人受伤，55岁黄姓及37岁赵姓男司机事后报案。警方正调查意外原因，并追查涉事私家车司机下落。

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