Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜蓝田平田邨47岁男子厨房内自缢　母亲揭发惜太迟

突发
更新时间：00:40 2026-08-06 HKT
发布时间：00:40 2026-08-06 HKT

观塘发生自杀案。周二（5日）晚上8时53分，警方接获一名女子报案，指发现47岁儿子在平田邨平美楼一单位内上吊。

警方及消防接报到场，消防员将男事主解下，惟经检查后证实当场死亡。经初步调查，相信男事主在单位厨房内以床单上吊，现场未有检获遗书。

警方将案件列作自杀处理，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
3小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
10小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
13小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
6小时前
香港母子大闹新加坡樟宜机场 母亲遭儿踢踹反咬警察 二人齐被判囚
即时国际
5小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
14小时前
陈凯琳母子因戏院风波遭狠批 郑嘉颖潜水被轰软饭男 Grace粉丝：爸爸没有责任教小孩吗
陈凯琳母子因戏院风波遭狠批 郑嘉颖潜水被轰软饭男 Grace粉丝：爸爸没有责任教小孩吗
影视圈
9小时前
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
16小时前
中年好声音4丨前评审伍仲衡暗寸吴亦伟：以为唱紧泰文 避谈好友周国丰评分标准？
中年好声音4丨前评审伍仲衡暗寸吴亦伟：以为唱紧泰文 避谈好友周国丰评分标准？
影视圈
7小时前
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
港人每周北上2次用电话月卡感「条数几襟计」 网民一面倒推荐1种买法 附消委会数据漫游计划消费提示
生活百科
10小时前