珍惜生命｜蓝田平田邨47岁男子厨房内自缢　母亲揭发惜太迟

观塘发生自杀案。周二（5日）晚上8时53分，警方接获一名女子报案，指发现47岁儿子在平田邨平美楼一单位内上吊。

警方及消防接报到场，消防员将男事主解下，惟经检查后证实当场死亡。经初步调查，相信男事主在单位厨房内以床单上吊，现场未有检获遗书。

警方将案件列作自杀处理，死因有待验尸后确定。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service