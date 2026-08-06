珍惜生命｜蓝田平田邨47岁男子厨房内自缢 母亲揭发惜太迟
更新时间：00:40 2026-08-06 HKT
发布时间：00:40 2026-08-06 HKT
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观塘发生自杀案。周二（5日）晚上8时53分，警方接获一名女子报案，指发现47岁儿子在平田邨平美楼一单位内上吊。
警方及消防接报到场，消防员将男事主解下，惟经检查后证实当场死亡。经初步调查，相信男事主在单位厨房内以床单上吊，现场未有检获遗书。
警方将案件列作自杀处理，死因有待验尸后确定。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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