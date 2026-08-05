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海关破深水埗南亚私烟集团 捣仓库小贩档检720万货 27人被捕最老82岁

突发
更新时间：21:24 2026-08-05 HKT
发布时间：21:24 2026-08-05 HKT

海关过去两星期（7月23日至8月5日）于深水埗进行一连串反私烟的执法行动，合共拘捕24男3女，年龄介乎27至82岁，当中包括21名本地人士、1名内地人士及4名持「行街纸」的南亚裔人士。行动中，人员在区内捣破5个私烟储存仓库、4个临时储存点及3个售卖私烟的流动小贩摊档，检获约160万支私烟，估计市值约720万港元，应课税值约530万港元。

根据海关调查，涉案南亚裔人士来自同一个私烟集团，他们利用深水埗区内旧楼、㓥房林立的复杂环境，安排人手在清晨及深夜时份，将私烟从偏远位置的仓库，搬到人烟稠密的仓库储存，企图逃避执法人员的调查及跟踪。

针对这个活跃于深水埗、近北河街附近的南亚裔私烟集团，海关早前已成立专案小组，并在区内进行深入调查，动员超过100人采取一连串执法行动，由私烟储存仓库、搬运、分发、售卖等各个层面打击私烟活动。

另外，海关在行动期间进行一连串街头扫荡，合共拘捕23名购买私烟的人士，全部均已被落案起诉。海关相信今次执法行动，已对区内南亚裔人士的私烟集团作出一个迎头痛击。

截至7月底，海关就购买私烟的罪行，合共拘捕及起诉250人。海关提醒市民，购买私烟同属违法，经法庭定罪后，一样会留有案底，若案情严重，或会被判处监禁，呼吁市民千万不要以身试法。
 

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