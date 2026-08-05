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香港足球盛会2026｜车路士与祖云达斯对垒 球迷悉心打扮观战 车迷专程由广州来港支持

突发
更新时间：20:05 2026-08-05 HKT
发布时间：19:44 2026-08-05 HKT

英超劲旅车路士与意甲豪门祖云达斯今晚在启德主场馆对战，为「香港足球盛会2026」迎来压轴高潮。《星岛头条》现场所见，启德主场馆门外自下午5时开始已经人头涌涌，不少球迷穿上球衣，悉心打扮，带备应援物品到场观看比赛。

记者：曾志恒　摄影：苏正谦 何君健

支持车路士的KiKi专程与男朋友由广州来港睇比赛，她指今日是第二次来启德观看球赛，上一次是去年欣赏阿仙奴对热刺，「专登带个阿仙奴球迷过嚟，畀佢见识下乜嘢系世界冠军呀……㖊日睇咗训练，今日就买咗$1,399近角球位置嘅门票」。

来自广州的KiKi专程带男朋友来观看比赛。
来自广州的KiKi专程带男朋友来观看比赛。

相关新闻：香港足球盛会2026‧持续更新│车路士韦碧克正选 彭马因伤不入名单 祖云达斯耶迪斯做后备

同样来自广州的谭先生今日与太太及儿子驾车南下来港睇波，他指今次是首次来港欣赏足球赛事，「广州过嚟都好方便，附近亦有很多餐厅」。谭先生自言一家三口都是「车迷」，最希望可以亲眼见到高尔彭马及摩根罗渣士，「好期待今次比赛，预计车路士赢3比0」。

谭先生指自己一家三口都是「车迷」。
谭先生指自己一家三口都是「车迷」。

至于老友记黄氏夫妇亦是车迷。黄太指他们的门票是赞助商送赠，今日专程戴上在英国购买的车路士cap帽，与丈夫专程到场观看球赛。他们预测赛果会是打和，但内心希望是车仔胜出，「之前启德主场馆开幕𠮶阵已经嚟过睇波，真系好大，之后再举办球赛都会再嚟睇」。

黄氏夫妇亦是车路士的球迷。
黄氏夫妇亦是车路士的球迷。

来自江苏的王先生及来自福建的Uzzo，则是祖云达斯的球迷。他们认为在香港观看足球比赛的气氛很好，球迷亦非常热情，希望未来能够再来启德看比赛。王先生指昨日在训练赛中有幸拿到杜格拉斯路易斯的签名，非常高兴。

王先生（左）与Uzzo（右）是祖云达斯的球迷。
王先生（左）与Uzzo（右）是祖云达斯的球迷。


「香港足球盛会2026」今晚上演第二场顶级足球盛宴，由英超劲旅车路士对意甲班霸祖云达斯，两军于7时30分在启德主场馆正面交锋。

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