Fun Coffee骗局｜警接255宗报案涉款逾1亿 被捕6人获准保释候查

声称总部位处越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」，被揭发以投资咖啡生意为名，实质涉及虚拟货币投资骗局。香港警方近日拘捕6名男女，包括涉案公司董事、股东、秘书、负责推广项目及招募投资者的骨干成员。截至8月5日，警方共接获255宗相关报案，涉案总损失共约1亿400万元，而早前被捕的6人已获准保释候查。

立法会议员吴杰庄于今午联同约50名「Fun Coffee」投资骗案苦主召开记者会，有苦主表指集团设「上下线」传销制度，推荐新人可获分成，直接介绍20人更可获100美元奖金。三个苦主群共涉910人，一个苦主群中的50人共损失逾1,400万港元。吴杰庄更估计实际受影响人数可能逾千，呼吁未报案的受害人尽快与警方联络。

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警方早前在记者会上表示，涉案公司对外宣称其投资项目是有关研发高科技咖啡设备、咖啡基因优化技术及智慧灌溉与施肥系统发展等范畴，游说投资者以虚拟货币参与有关投资计划，更指投资金额越高、存放资金时期越长，相对回报亦越高。

涉案公司会透过举办投资简介会、社交聚会及其他宣传活动接触市民，游说他们加入有关投资计划，并鼓励参与者介绍亲朋戚友加入，以获取额外奖赏。当市民表示有兴趣后，涉案人士便会指示他们下载「Fun Coffee」手机应用程式并完成登记。其后投资料会按照平台客服指示，将虚拟货币转帐至指定的加密货币钱包地址，完成充值后，投资者可于应用程式内选择不同投资方案。此外，应用程式亦设有入金奖励、推荐奖励、每日签到务等机制，鼓励投资者持续使用平台及投入更多资金。

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