「立德学院」举行第三届毕业典礼 汤修齐 : 冀课程让在囚人士重投社会 开始人生新里程

惩教署今日（5日）在白沙湾惩教所举行「立德学院」第三届毕业典礼，向成功修毕应用教育文凭课程和通识教育副学士课程的在囚人士颁发毕业证书。



今届有14名学员成功修毕「立德学院」首个通识教育副学士课程，当中包括12名是白沙湾惩教所男性在囚人士，其余两名为罗湖惩教所女性在囚人士。另外，今届成功修毕应用教育文凭课程的学员共有73名，当中包括白沙湾惩教所的58名男性在囚人士及罗湖惩教所的15名女性在囚人士。



香港都会大学校董会副主席汤修齐在典礼上致辞时表示，「立德学院」于2023年成立，都大一直十分珍惜与惩教署及「立德学院」的伙伴关系，并紧密合作为在囚人士提供合适课程。今日「立德学院」首个通识教育副学士课程毕业生共有14名，当中更有学员取得A级（优异）成绩，成果令人鼓舞，亦是「立德学院」的一个重要里程碑。汤修齐表示知识无法改变过去，但可以帮助他们更好地准备未来，希望透过「立德学院」的课程，装备今日毕业的同学们重投社会，开始人生的新里程。



典礼上，有在囚人士合奏笙，还有由在囚人士组成的乐队演奏乐曲，借此答谢惩教人员、导师及家人在他们的更生路上给予支持。在分享环节中，一名在囚人士感谢惩教人员及导师对他的支持和教导，以及感谢家人给予他的爱和鼓励，使他可以重新振作，投入学习，成功修毕课程。



惩教署于2023年在白沙湾惩教所及罗湖惩教所设立「立德学院」，为自愿参与的成年在囚人士提供一年全日制应用教育文凭课程。2024年开始，「立德学院」为已获取应用教育文凭的在囚人士提供两年全日制通识教育副学士遥距课程。同时，在壁屋监狱为未能于余下刑期内完成副学士课程的应用教育文凭课程毕业生，提供半日部分时间制通识教育副学士课程及半日职业训练。