黄大仙货Van黄格仔「甩尾」掉头险撞清洁工 37岁司机涉危驾被捕

一辆客货车日前在黄大仙中心北馆停车场外的双白线及黄格仔「甩尾」掉头，几乎撞到一名拖着垃圾桶的清洁女工，对其他道路使用者构成严重威胁。警方经调查后证实事件发生于8月3日早上，并以涉嫌危险驾驶拘捕涉事的37岁姓姚客货车司机。

网上流传一段影片，片中见到事发时天雨路滑，一名清洁女工一边手撑起雨伞，另一边手拖着垃圾桶，正踏出行人路准备过马路，其间一辆客货车向黄大仙中心北馆停车场入口方向驶至，并在停车场外双白线及黄格仔「甩尾」掉头，吓得清洁工目瞪口呆。

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消息指，警方今日（5日）中午在黄大仙中心北馆停车场外进行调查，其间发现涉案的轻型货车，于是上前截查。该司机表示自己在8月3日驾驶涉案轻型货车，警方遂以涉嫌「危险驾驶」将该名37岁姓姚男司机拘捕，他现正被扣留调查，而涉案的轻型货车则被警方扣留在汽车扣留中心作进一步检查，案件交由东九龙交通意外调查组跟进。

警方重申，任何人在道路上危险驾驶汽车属严重交通罪行，亦会对其他道路使用者构成危险，最高可被判监禁3年、罚款2.5万元、以及停牌最少6个月，市民切勿以身试法。警方会继续在各区进行执法行动，打击其他交通违例事项，透过严厉执法确保道路畅通及保障市民安全，并提高道路使用者的安全意识。