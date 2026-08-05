竹园南邨工人棚架上吸烟 房署证为私人维修师傅 劳工处：若违例会依法处理

黄大仙竹园南邨荣园楼一名男工人于昨日（4日）下午约4时许，被街坊拍下在外墙棚架上工作期间，口中叼着燃点的香烟。房屋署证实涉事工人是由住户自行聘请的私人维修师傅，并指屋邨办事处已即时派上门跟进，严正提醒住户必须督促工人严格遵守禁烟法例。劳工处亦已就事件作出调查，强调若发现有工人违例，会依法处理。

网图

房屋署回复《星岛头条》查询表示，昨日留意到网上社交平台有帖文，指竹园（南）邨荣园楼外墙有工程人员在棚架上吸烟，竹园（南）邨物业服务办事处即时核查，确认涉事工人并非房屋署、办事处或其公屋保养合约承办商之员工，而是由住户自行聘请的私人维修师傅。有关单位早前向办事处申请进行私人工程并获批准。

署方称，办事处昨日已即时派员上门跟进，当时工程已完工，人员遂随即致电涉事住户，严正提醒及叮嘱住户必须督促其聘请之私人工程人员，严格遵守消防安全指引及有关禁止吸烟的法例，绝不可在棚架上吸烟。办事处已指示保安人员在相关私人棚架拆除前加强巡逻大厦外围，密切留意是否有违规情况。同时，办事处亦会张贴通告提醒所有租户，强调租户进行私人装修工程时，必须确保聘用之工人遵守法规及安全指引，以保障大厦及公众安全。

竹园南邨。资料图片

房屋署强调，对任何在大厦工作范围或高空棚架上违规吸烟、危害消防安全的行为持「零容忍」态度。为保障屋邨整体安全，办事处已实施一系列主动措施，包括提升大厦外围巡逻次数，对全邨的装修棚架进行重点监察，并加强宣传教育。如发现工人违规吸烟，办事处将即时制止、记录，并转交相关执法部门严厉打击。

此外，劳工处表示，已就事件作出调查，如发现有人违反地盘禁烟及高空工作等的职业安全及健康法例，处方会依法处理。任何人士在建筑地盘内作出吸烟行为，将被处定额罚款3,000元；而建筑地盘的承建商及分判商须采取所有合理步骤，以确保没有人在建筑地盘内使用明火点燃、吸用或携带燃着的吸烟产品，违例者经法院判定最高可处罚款40万元。

截至2026年8月4日，劳工处就地盘禁烟发出39张「定额罚款通知书」；另外，就承建商未有采取所有合理步骤确保地盘内没有人吸烟，则发出11张「敦促改善通知书」，并拟提出2宗检控。此外，劳工处接获78宗市民针对地盘吸烟的投诉，并相继作出跟进。

