上半年夺命车祸大升四成四 警一连三周严打违例过路与不专注驾驶

警务处交通总部今（5日）日总结2026年上半年本港交通意外趋势，整体伤亡及严重交通意外数字录得显著跌幅，但致命交通意外却较去年同期大幅上升44%。为改善有关问题，警方双管齐下，于8月3日至23日期间，展开为期三星期的全港性专题执法行动，重点打击司机不专注驾驶及行人违例事项，以保障市民生命安全，同时加强教育宣传。

全港共发生7,341宗涉及伤亡的交通意外（按年跌17%），受伤人数为9,055人（按年跌20%）。严重受伤及致命意外录得193宗（按年大幅下跌39%），死亡及重伤人数为212人（按年跌39%）。有关数字延续了过去十年的下降趋势，更创下自1954年以来的新低。

致命意外共59宗（按年上升44%），死亡人数达63人（按年上升47%）。其中行人占最多达26人（41%），其次为司机10人（16%），电单车司机、乘客及骑单车者各占9人（各14%）。

26名行人死者中，18人为65岁或以上长者（占69%）。主要意外成因为行人「胡乱过马路」（如冲红灯、摄车罅、忽略车辆盲点）及司机「不专注驾驶」。

此外，涉及商用车辆的致命意外达41宗（按年升58%，占总数66%），当中近四成（16人）为65岁或以上年长司机。长时间驾驶、疲劳及分心（如使用手机、与乘客交谈）为肇事主因。而单车使用者的死亡人数共9人（按年上升125%）。

展开全港性针对交通违例专题行动

警方于 8月3日至23日 展开为期三周的执法行动，第一个星期将集中宣传教育，随后两星期将展开大型严厉执法，主要包括两大行动，其中之一「亮景行动」 ，主要打击不专注驾驶，针对不小心驾驶、不遵守交通灯号及标志、驾驶时使用手机等违规行为。警方将调动隐形战车于全港快速公路加强巡逻，特别针对商用车辆违法行为。

另一「同行者行动」，主要打击行人违例，警方于各区交通黑点严厉打击冲红灯、越过路旁围栏或中央分道带、以及在行人过路设施15米范围内弃用设施等危害安全的行为。

此外，运输署将配合警方于23条政府行车隧道、青马管制区及青沙管制区加强执法。警方特别提醒驾驶者，必须遵从快速公路龙门架上的交通标志（如黄灯闪动需减速准备停车、红色交叉代表切勿使用该行车线），违例者最高可被罚款$5,000及监禁3个月。

推广道路安全教育 避三害 用四宝

为加强公众教育，警方除为本地物流及公营车辆司机举办安全讲座，并制作AI动画教育儿童单车安全外，亦特别邀请麦玲玲师傅及交通安全队副总监史东甫博士拍摄全新宣传短片，呼吁市民过马路时紧记「避三害，用四宝」。

避三害是指冲红灯、摄车罅、忽视汽车盲点。

用四宝是指行人天桥、行人隧道、斑马线、设有灯号的行人过路处。

警方重申，「道路安全，你我有责」。所有宣传、教育及执法行动的最终目的，均是为保障市民宝贵的生命，呼吁市民切勿以身试法。