尖沙咀酒吧血案｜胜和「左口」头马「伟健」落网 累计16人被捕

尖沙咀谋杀案再有突破性发展，消息指，警方昨（4日）日在西九龙及牛头角区拘捕4名分别26岁至33岁的本地男子，涉嫌谋杀，他们绰号为「伟健」、「史迪仔」、「青海」及「霖」，他们均参与施袭，警方累计拘捕16人。

据了解，被捕四人分别是「伟健」翁伟健（31岁）、「史迪仔」梁俊杰、「青海」李汶泰及赖永霖。4人将被暂控各一项谋杀罪，案件将于明 (6)早在九龙城裁判法院提堂。

早前，警方已就此案拘捕九男三女，年龄介乎24至52岁。当中8早前已分别被暂控谋杀罪及协助罪犯罪，案件已分别于7月至8月在九龙城裁判法院提堂；其余被捕人已获准保释候查，须于8月下旬向警方报到。西九龙总区反三合会行动组正积极调查案件。

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案中毙命的姓杨男商人，洋名Issac，在美容业界深耕多年，人称是「美容界魔法师」。Issac于上周六（25日）参加一名男性友人生日派对，在涉事的金马伦道楼上酒吧庆生。至周日（26日）凌晨零时，Issac余兴未尽，与数人留下再饮，其间与邻枱黑帮和胜和人马发生争执，被人围殴头部重创昏迷，留医6日终告不治。

Issac离世消息传出后，有朋友网上留言：「世界唔应该系咁，社会唔应该系咁，性本恶，所以有d 人系唔可以放过佢，善良正直的issac 一路好走，你既一切，世上都存在记忆。」不少朋友亦在网上替他抱不平：「大好青年被多人打至濒死状态。天下最大的愤恨是无能为力，什么都做不了」，坚信「人在做，天在看」。