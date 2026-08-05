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扮租屋及车位诱投资虚币 呃两业主共$430万 67岁女子被捕

突发
更新时间：13:35 2026-08-05 HKT
发布时间：13:35 2026-08-05 HKT

警方发现有市民出租车位及单位时，被骗徒诱使参与虚拟货币投资。骗徒会预交租金博取信任，甚至向受害人提供免费手机方便投资，惟手机内已下载投资程式，暗藏虚假连结。案中最少2名受害人共损失约430万元，警方于前日（3日）以涉嫌「以欺骗手段取得财产」，拘捕一名67岁本地女子。

西区警区重案组第一队高级督察郭愉勤讲述案件，指早前两名受害人分别刊登车位及单位的出租广告，骗徒假扮租客主动接触受害人，甚至预支租金，以博取受害人信任。之后骗徒诱使受害人参与声称高回报的虚拟货币投资，并免费向受害人提供手提电话，作为相关投资之用。

骗徒提供的手提电话，已下载正常的加密货币投资应用程式，但该程式被骗徒预先设置了虚假连结，令受害人在不知情下将电子钱包的控制权，给了骗徒。受害人信以为真后，按照指示存入资金，骗徒随即转走相关款项。其后受害人因为无法提款，始知受骗并报案。两宗案件的受害人分别损失超过100万元和300万元，合共损失约430万元。

郭愉勤称，西区警区刑事部经深入调查，翻查大量闭路电视片段及经过情报分析，迅速锁定一名犯罪集团的骨干成员，并于前日（3日）在其住所拘捕该名67岁本地女子。据了解，案中两名受害人并无经过地产中介，出租车位和单位。被捕女子在案中的角色，是负责诱导受害人存款，并协助集团操作受害人的电子钱包，盗取电子钱包内的虚拟货币。她涉嫌「以欺骗手段取得财产」，正被扣留调查。警方表示，案件仍在调查中，不排除有更多人被捕。

 

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