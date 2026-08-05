Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁毒处首次将禁毒教育带到幼稚园 灌输毒品有害概念

突发
更新时间：12:30 2026-08-05 HKT
发布时间：12:30 2026-08-05 HKT

保安局局长邓炳强在网志发文：「禁毒宣传唔应该只系对住青年同成年人。从长远著想，我哋要将防线拉前，由孩童时期开始，向小朋友灌输「毒品有害、绝对唔可以试」呢个简单嘅概念。」

邓炳强到幼稚园推广禁毒讯息。fb：邓炳强
邓炳强到幼稚园推广禁毒讯息。fb：邓炳强

他又说：「所以今年禁毒处首次将禁毒教育前移至幼稚园，透过简单有趣嘅小情境故事，配合轻松舞步，令小朋友喺欢乐中吸收「毒品系衰嘢」嘅讯息。早前我就去到一间幼稚园，同小朋友分享毒品可能出现嘅小情境故事，带住佢哋一齐跳「听我讲」舞步，仲出动埋可爱嘅幼儿禁毒IP Bobo同大家见面。」

幼稚园学生做出企硬拒绝毒品的手势。fb：邓炳强
幼稚园学生做出企硬拒绝毒品的手势。fb：邓炳强

「我好开心见到小朋友全程投入，跟住Bobo又跳又笑，好快就理解到毒品有害、唔可以试。禁毒教育愈早开始，愈可以减低佢哋日后因好奇而尝试毒品嘅风险，拉长社会嘅禁毒防线！」

幼儿禁毒IP Bobo与小朋友互动。fb：邓炳强
幼儿禁毒IP Bobo与小朋友互动。fb：邓炳强

 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 13:32 HKT
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
00:52
热带气旋「鲸鱼」增强杀入本港800公里 「白海豚」首报出炉 明日见「鲸吞」结果
社会
4小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
4小时前
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
10年资历点心师傅惨变「翻热员」？酒楼转用内地预制菜悭成本 慨叹：要求唔高2万5都冇人请｜Juicy叮
时事热话
5小时前
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
8小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
向海岚小红书拍片教零消费游港 借热水冲泡自携咖啡、食免费饭 网民：枉为港姐冠军
影视圈
2026-08-04 10:00 HKT
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
2026-08-04 10:59 HKT
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
15小时前
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
15小时前