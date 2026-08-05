禁毒处首次将禁毒教育带到幼稚园 灌输毒品有害概念

保安局局长邓炳强在网志发文：「禁毒宣传唔应该只系对住青年同成年人。从长远著想，我哋要将防线拉前，由孩童时期开始，向小朋友灌输「毒品有害、绝对唔可以试」呢个简单嘅概念。」

邓炳强到幼稚园推广禁毒讯息。fb：邓炳强

他又说：「所以今年禁毒处首次将禁毒教育前移至幼稚园，透过简单有趣嘅小情境故事，配合轻松舞步，令小朋友喺欢乐中吸收「毒品系衰嘢」嘅讯息。早前我就去到一间幼稚园，同小朋友分享毒品可能出现嘅小情境故事，带住佢哋一齐跳「听我讲」舞步，仲出动埋可爱嘅幼儿禁毒IP Bobo同大家见面。」

幼稚园学生做出企硬拒绝毒品的手势。fb：邓炳强

「我好开心见到小朋友全程投入，跟住Bobo又跳又笑，好快就理解到毒品有害、唔可以试。禁毒教育愈早开始，愈可以减低佢哋日后因好奇而尝试毒品嘅风险，拉长社会嘅禁毒防线！」

幼儿禁毒IP Bobo与小朋友互动。fb：邓炳强