Fun Coffee骗局｜曾出席活动上台发言 艺人阮兆祥：只担任主持不涉介绍促销产品
更新时间：12:35 2026-08-05 HKT
发布时间：12:35 2026-08-05 HKT
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声称总部位处越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」，被揭发以投资咖啡生意为名，实质涉及虚拟货币投资骗局。香港警方联同澳门司警采取行动，共拘捕涉嫌诈骗的8名男女。当中6人由港警拘捕，涉及225宗案件，骗款高达9,400万元，其中单一案件最大损失涉款963万元，受害人是51岁女子。艺人阮兆祥在去年12月底曾出席「Fun Coffee」马拉松活动，并在台上发言。他昨晚（4日）发文表示，他只担任主持，没有涉及任何该公司产品介绍或促销成份。
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阮兆祥昨晚在社交媒体Facebook发文，指：「该次活动我是被邀出席作为活动主持的身份，据了解该活动性质是一个品牌的员工马拉松比赛，主持稿件中全以该马拉松比赛活动为主，并没有涉及任何该公司产品介绍或促销成份，完成当日主持工作后，我也没有再与该品牌有任何工作上的合作及联系。在此感谢朋友们的关心。」
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