九龙城学生宿舍地盘意外｜39岁安全经理堕毙 遗孀悲痛认尸 需搀扶离开

九龙城沙浦道30至38号一学生宿舍建筑地盘，于周一（8月3日）发生致命工业意外，39岁姓黎地盘安全男经理于工作期间，从14楼天台堕下，倒卧在外墙棚架上，经送院不治。今日（5日）早上，死者遗孀等亲属到葵涌殓房认尸，各人神情哀伤，其间遗孀更要亲属搀扶离开。

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香港建造业总工会派员陪同死者亲属认尸，该会权益及投诉主任吴伟梁表示，死者生前为家庭经济支柱，与妻子育有2名分别7岁和3岁的子女。吴又透露，事主夫妇二人买楼未足一年，加上开学临近，家庭经济压力沉重，故工会提供即时现金援助，希望协助度过难关。工会亦已联络死者的所属公司，对方承诺会向死者一家提供援助，工会将会跟进后续安排。

