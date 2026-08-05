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西贡男子浮潜一度失联 友人忧遇险报警 追逐蓝花蟹游远酿虚惊

突发
更新时间：02:49 2026-08-05 HKT
发布时间：02:49 2026-08-05 HKT

西贡清水湾海一带昨晚（3日）发生潜水人士失联事件，警方、水警及消防出动搜索，最终证实虚惊一场，一名40多岁男子被寻回时仍清醒，经检查后无需送院。

事发于昨晚约8时，两名男子到西贡清水湾小棕林沙滩一带海域浮潜，并携带俗称「自制氧气机」的潜水装备下水。两人原定约晚上11时返回岸边，惟其中一人较早上岸后，将装备留在岸边，并以电筒照向海面等候友人。

惟等候一段时间，男子仍未见同行友人返回，担心对方遇险，遂报警求助。

警方接报后，水警及消防人员到场展开搜索。救援人员其后发现，该名男子原来身处岸边前方约500至600米海面，因附近有峭壁遮挡视线，令岸上的友人未能察觉其位置。男子当时仍在潜水，并无遇溺或受伤。

据了解，两人经常到上址浮潜，当晚主要是徒手捉蟹。

事主钟先生向《星岛头条》表示，自己当时发现一只约一呎长的蓝花蟹，于是一路追逐游动，越游越远，期间不知不觉游到另一个海湾，导致延迟返回岸边。男子称，平日通常捉到三、四只蟹便会离开，但当晚因追捕该只蓝花蟹而游远，自己亦没有意识到时间已延误，最终令友人误以为发生意外。

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