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竹园南邨工人疑棚架上吸烟 叼烟工作照疯传 网民轰：冇安全意识

突发
更新时间：01:41 2026-08-05 HKT
发布时间：01:41 2026-08-05 HKT

《建筑地盘全面禁烟法例》上月17日正式生效，网上再有怀疑工人于棚架上吸烟的照片在流传，引起网民讨论。

有网民在社交平台上载两张照片，指周二（4日）下午约4时许，在黄大仙竹园南邨荣园楼，发现一名工人于外墙棚架上工作期间，口中疑叼着香烟，双手则继续进行工序。照片所见，工人身穿安全带装备，惟仍疑一边吸烟一边工作。从照片中可见，工人吸食的香烟疑正燃点。

竹园南邨工人疑棚架上吸烟 叼烟工作照疯传 网民轰：冇安全意识。Facebook黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)图片
竹园南邨工人疑棚架上吸烟 叼烟工作照疯传 网民轰：冇安全意识。Facebook黄大仙区友(黄大仙，新蒲岗，钻石山，慈云山......)图片

照片曝光后，不少网民批评有关行为危险，留言指「阿叔冇安全意识」、「投诉佢啦，血的教训」、「有冇咁X钟意食烟呀，收咗工返屋企咪食X饱佢啰」，认为不但违反地盘禁烟规定，亦增加施工风险。

相关新闻：旺角男搭棚工疑棚架上吸烟 目击者称弹烟头落地 网民忧危及途人

《建筑地盘全面禁烟法例》于今年7月17日起实施，任何人在建筑地盘范围内吸烟，可被职业安全主任发出3,000元定额罚款通知书。劳工处早前公布，法例生效首两周已巡查约1,200个建筑地盘，共发出36张定额罚款通知书，并向承建商发出9张「敦促改善通知书」，另有两宗个案正考虑提出检控。劳工处表示，除针对违规吸烟工人执法外，亦会检视承建商有否采取合理措施，确保地盘全面禁烟。

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