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元朗村屋太阳能板疑起火 专家揭三大火警成因吁定期保养

突发
更新时间：01:07 2026-08-05 HKT
发布时间：01:07 2026-08-05 HKT

元朗一间村屋昨晨发生火警，消防员迅速灭火，相信是天台的太阳能板起火。现时不少村屋、学校和工业大厦天台安装了太阳能板，产生的电力可卖予电力公司，有专家指要定期清洁和检查太阳能板，以防起火。

昨晨11时许，元朗上竹园村一幢3层高村屋的天台起火，冒出大量浓烟并传出爆炸声。消防接报赶至灌救，不久扑熄，约10名居民自行疏散。经初步调查，相信村屋天台的太阳能板起火，并波及杂物。

相关新闻：元朗上竹园村屋天台太阳板起火冒烟 传爆炸声多人疏散

香港机电业工会联合会职业安全推广主任陈金钩表示，太阳能板起火的主要原因包括直流电弧接头松动、接触不良或老化造成短路，产生高温电弧引燃周边零件，以及接线盒密封不良令雨水渗入造成内部短路，亦有可能配线过度拉扯、接地不良或零件规格不符导致起火。

陈指出，要确保太阳能板及相关设备安全，需定期保养，包括检查线路与逆变器，以及每年清洗太阳能板表面2至3次，清洁时使用清水或中性洗剂，避免刮伤表层。 

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