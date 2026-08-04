九巴甩辘｜情况十分罕见 九巴即时检查同款巴士 将约见生产商进行研究

一辆九巴今日（4日）在长沙湾行驶期间，左后辘突然飞脱，撞向巴士站一块金属挡板，一名坐在挡板旁等车的7岁亦被波及受伤。九巴回复《星岛头条》表示，今次情况十分罕见，会严肃跟进和详细调查起因，并即时检查所有配备相同部件设计的巴士。

九巴指一辆路线86巴士下午3时许驶至长沙湾道近长沙湾广场时，其中一个轮胎脱落，碰到附近巴士站铁栏，现场一名坐在铁栏后的小朋友受轻伤，送院治理。九巴已派员慰问伤者。

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九巴续指非常重视事件，根据记录，车长在驾驶前曾检查该辆巴士，并没有汇报任何问题，认为今次情况十分罕见，会严肃跟进和详细调查起因，已经约见生产商进行研究，并即时检查所有配备相同部件设计的巴士，将于今晚通宵完成检查工作，在确保状态和运作正常和安全后，才会安排提供服务。