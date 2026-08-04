水警联海关大潭水域反走私 检463万元私烟

警方怀疑近日有人在大潭水域一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警小艇分区总区特遣队、水警南分区，联同海关海域行动课，今日（4日）早上在相关海域进行反走私行动，并侦破一宗走私案件。

行动中，人员在大潭湾附近岸边分别发现两艘没有亮起航行灯的快艇，并有数名男子将货物从快艇搬到岸上的货车上。人员随即采取行动，涉案男子立即登上快艇逃走，人员展开追截，惟两艘涉案快艇最终逃离香港南面水域，往内地方向逃去。

人员在行动中共检获约103万支怀疑私烟，估计总市值约463万元，应课税值约340万元。人员亦扣查一部有关涉案货车，案件正由海关继续跟进调查。

行动中，人员共检获约103万支怀疑私烟，估计总市值约463万元，应课税值约340万元。