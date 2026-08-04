陈凯琳仔仔睇戏兴奋踢椅背 被指太嘈遭忌廉淋头 案件列普通袭击警缉一女子

34岁前港姐冠军陈凯琳（Grace）日前带儿子到金钟太古广场戏院睇《蜘蛛侠：英雄重生》，被指3名儿子不断大声交谈、嬉笑及尖叫「嘈足全程」。有网民于社交平台爆料，指散场时有人疑因不满，竟向陈凯琳儿子的头部直接淋cream。据了解，陈凯琳已就事件报警处理，警方将案件列作普通袭击，正追缉一名女子。

事件发生于7月30日下午1时许，陈凯琳带同儿子到金钟太古广场戏院睇戏，其间6岁的儿子疑因兴奋而踢到一名女子的座位椅背。消息指，虽然陈凯琳即时向女子致歉，惟散场时女子突然向陈的儿子头部泼淋不明液体，之后离开。陈的儿子没有受伤，经咨询后陈于7月31日前往中区警署报案，警方案件列作普通袭击，交由中区警区军装巡逻小队第三队跟进，正追缉一名中国籍女子。

相关新闻 : 陈凯琳带仔睇《蜘蛛侠》被斥嘈足全场？网民两极争议火药味浓 被翻旧帐轰：以为艺人大X晒