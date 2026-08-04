「动物守护‧社区大使」与爱宠同行 凝聚社会守护动物力量

于7月25日举行的「护动传承‧爱宠号启程」活动上，小朋友争相与现场的小动物拍照互动，欢笑声此起彼落，一辆色彩缤纷的教育宣传车——「爱宠号」正式登场，趁暑假走遍全港，宣扬爱护动物信息。负责筹备活动的警长伍伟杰穿梭于摊位之间，与市民分享养护宠物心得，传递守护动物，尊重生命信息。

自幼钟爱小动物的伍伟杰在公余时间担任爱协的义务督察，参与动物拯救行动及协助调查残酷对待动物案件。

伍伟杰（中）于去年在高速公路救出一只被困车轮之间的小猫。

被困车轮之间的小猫获救。

伍伟杰（前排右六）会定期到学校主持讲座，宣扬关爱动物的理念。

在社区宣扬爱护动物理念

驻守新界南总区防止罪案组的伍伟杰，专责「动物守护‧社区大使」计划的宣传教育工作，他接受今期《警声》访问时透露 ，两年来筹办各类社区活动，包括于2024年举行的慈善挑战跑，其间，333名狗主一起创下「最多人同时与狗狗亲吻」的世界纪录。他亦定期到学校及院舍主持讲座，宣扬关爱动物理念。「最开心是能够与小朋友和市民面对面交流，透过与动物亲身接触，把关注动物福利、尊重生命等信息传递出去。希望在每个孩子心中，都播下一颗尊重生命的种子。」

从护理到救援 致力守护小生命

自幼钟爱小动物的伍伟杰，家中曾同时养了四只小狗。「最初我负责帮家中狗狗剪毛护理，后来想了解它们更多，便决定深入学习专业知识。」他早年报读兽医助理课程，定期到兽医诊所实习，看着一个个小生命回复健康、重现活泼，他感到无比踏实。凭着这份热诚，他更在公余时间担任香港爱护动物协会（爱协）义务督察，参与动物拯救行动及协助调查残酷对待动物案件。「我希望运用专业知识，成为它们的坚实依靠；前线警务工作不时亦会接触动物案件，累积实务经验后，动物救援知识便能与警务工作相辅相成。」

公路车底下惊险救援 改写小猫命运

去年九月的一宗拯救经历，令伍伟杰印象特别深刻。当时新界一条高速公路交通挤塞，车辆停滞不前，一只误闯路面的小猫受惊下钻进一辆的士车底，被困车轮之间。司机束手无策，交通一度受阻。伍伟杰接报后迅速到场，凭着处理动物的经验，小心翼翼将它救出，交由爱协跟进，交通随即回复畅顺，小猫其后亦获善心人领养。「看着小猫转危为安，那份成功救回生命的满足感，难以言喻。」

播下爱心种子 凝聚守护力量

守护动物从来不是高深的大道理，伍伟杰深信，今日在社区不同层面播下爱心种子，终会萌芽成长，汇聚成社会守护动物的坚实力量。