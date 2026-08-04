Fun Coffee骗局｜6男女被捕包括公司董事股东 警接225宗举报涉款9400万元

声称总部位处越南富国岛的咖啡投资企业「Fun Coffee」，被揭发涉及投资骗局。香港警方联同澳门司警采取行动，以涉嫌诈骗等罪拘捕1男5女，共涉及225宗案件，骗款高达9,400万元，其中单一最大的损失涉款963万元。

警方今年7月开始接获多名市民报案，声称由2025年7月起参与一个名为「Fun Coffee GCM专案」的投资计划。涉案公司对外宣称其投资项目是有关研发高科技咖啡设备、咖啡基因优化技术及智慧灌溉与施肥系统发展等范畴，游说投资者以虚拟货币参与有关投资计划，更指投资金额越高、存放资金时期越长，相对回报亦越高。

涉案公司透过举办投资简介会、社交聚会及其他宣传活动接触市民，游说他们加入有关投资计划，并鼓励参与者介绍亲朋戚友加入，以获取额外奖赏。当市民表示有兴趣后，涉案人士便会指示他们下载「Fun Coffee」手机应用程式并完成登记。其后投资料会按照平台客服指示，将虚拟货币转帐至指定的加密货币钱包地址，完成充值后，投资者可于应用程式内选择不同投资方案。

年回报率高达278% 设每日签到奖励机制

警方调查显示，有关投资方案包括「启航」、「成长」及「远航」三个级别，平台声称按投资金额及存放期限提供相应回报。警方分析显示，相关投资方案声称年回报率可达约197%至278%。如「远航」方案为例，投资者投资29800个泰达币（ USDT），相等于港币23万元，存放570日后可获得约129093个泰达币，即100万利润，折算后年回报率达278%。此外，应用程式亦设有入金奖励、推荐奖励、每日签到务等机制，鼓励投资者持续使用平台及投入更多资金。

警方调查发现，部分投资者主要受到高额回报及熟人介绍所吸引而参与计划，惟大部份投资者对涉案公司背景、项目实际运作模式，以及相关投资风险未有充分了解。部分早期投资者曾成功提取小额回报，令他们降低戒心，并进一步增加投资金额。

直至今年7月20日，「Fun Coffee」手机应用程式突然停止运作，投资者未能透过平台提取已投资款项及声称回报，多次尝试联络平台客服亦一直未获回复，因而怀疑受骗并向警方报案。

商业罪案调查科展开深入调查，并与澳门司法警察局作情报交流，经双方协调部署后，香港警方及澳门司法警察局于8月1日至3日期间采取联合执法行动。行动期间，香港警方拘捕6名男女涉嫌串谋诈骗，年龄介乎51至64岁，包括涉案公司董事、股东、公司秘书、负责推广项目及招募投资者的骨干成员，他们现正被扣留调查，而澳门司法警察局亦以「加重诈骗罪」拘捕2名涉案女子。

接225宗报案涉款9400万 单一最大损失963万

商业罪案调查科讹骗案调查组署理警司罗婉珊表示，截至2026年8月3日，香港警方共接获225宗相关报案，涉及总损失约9,400万港元，款项由3000至963万元不等。受害人年龄介乎32至83岁，当中包括退休人士。至于澳门警方则接获9宗相关举报，涉及损失约360万澳门元。

行动期间，警方搜查位于九龙湾、尖沙咀、旺角及荃湾等涉案处所及被捕人士住所。警方发现涉案公司相关营业处所已停止运作，并检获约14.7万元现金、16张银行卡、6部流动电话，以及大量与涉案公司及投资计划相关文件及宣传资料。此外，警方冻结约61万元怀疑犯罪得益。

目前，警方正对检获的电子设备进行详细法证检验，并联络其他受害人，以获取更多与案件相关资料。警方亦会继续与澳门司法警察局及其他海外执法机构保持合作，追查涉案人士、资金流向及相关犯罪得益，将所有涉案人士依法追究。

艺人曾主持马拉松 警指会联络相关人士作调查

被问到Fun Coffee来港举办马拉松，邀请艺人做主持，警方指正调查各被捕人士在案件中所担任的角色及分工，包括他们在公司营运、项目推广及招募投资者方面的参与程度，同时亦会联络受害人与相关人士了解事件。

涉案公司相关营业处所已停止运作。

涉案公司相关营业处所已停止运作。

「Fun Coffee」fb图片

Fun Coffee 以咖啡投资与高报酬为诱因，实则为加密货币庞氏骗局。Fun Coffee在2025年底进军香港，自称资金规模逾10亿美元，团队人数超过5,000人，并将自身与瑞幸咖啡、星巴克等连锁咖啡品牌相提并论，甚至声称计划上市。日前香港证监会已发出公告，将「Fun Coffee GCM专案」投资项目，列入「可疑投资产品」警示名单。