新界北警打击非法驾电动单车 一连5日拘149人 23人为外卖员

新界北总区交通部在刚过去一连五日展开代号「朝阳」的执法行动，在全港多区打击非法驾驶电动可移动工具。行动中，人员以「狂乱驾驶」、「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」、「在行人路上驾驶电单车」等罪拘捕149人，年龄介乎14至81岁，当中包括23名外卖员。警方警告，在行人路或单车径以高速行驶电动单车是罔顾行人安全，必严厉打击。

新界北总区交通部执行及管制组署理总督察周肇弘讲述案情时表示，新界北总区人员，于7月30日至8月3日，在区内进行一个名为「朝阳」的执法行动，打击非法驾驶电动可移动工具，即系俗称电动单车或电动滑板车。

在一连五日执法行动中，警方于新界北各区，包括大埔、粉岭、上水、屯门、青山、元朗以及天水围，一共拘捕 149人，包括112名本地男子，26名本地女子及11名外藉男子，年龄介乎14岁至81岁，涉嫌「驾驶未有登记车辆」、「驾驶时没有有效驾驶执照」、「没有第三者保险而使用车辆」、「驾驶时没有戴上认可防护头盔」、及「在行人路上驾驶电单车」。所有被捕人士已获准保释候查，并须于九月中向警方报到。警方在行动中扣查149部电动可移动工具，包括133部电动单车以及16部电动滑板车。

被捕人士中有23人为外卖员，有个案更载有乘客，周肇弘斥责这属危险行为。「佢喺一个比较相对高嘅速度，喺一个熙来攘往嘅行人路上行，罔顾咗周围嘅人及乘客安全。」警方平均侦测到的电动单车车速为10至20公里左右，但据过往调查纪录，最高车速有50公里。被截获地方包括行人路、单车径，甚或马路都有。

人员亦向市民派发相关的宣传单张，教育市民切勿非法驾驶电动可移动工具。警方提醒市民，任何人在道路上使用未经登记及领牌的电动可移动工具，可能违反《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款港币1万元及监禁12个月。