屯门爆水管｜青山公路近屯利街水管抢修完工 陆续恢复供水

屯门青山公路近屯利街昨日（3日）再爆水管，地下一条直径600毫米的食水钢水管爆裂，水务署于昨晚11时用水高峰期后，暂停怡峰园、显发邨、恒顺园、冠峰园及屯门官立中学的供水，进行维修。至今日（4日）早上9时许，水务署表示已完成抢修，食水供应在早上9时半起陆续恢复正常。

水务署在Facebook专页「滴惜仔」表示，在事故中该署于受影响屋苑附近设立超过10个临时供水点协助市民取水，并调派2架水车及超过30个水箱，以确保临时供水充足。除此之外，由于相关大厦亦有内部储水缸作缓冲，停水期间，该署了解仅有零星住户需要到临时供水点取水。

署方续指，工程团队正继续余下的路面修复工程，争取于今晚凌晨12时重开青山公路近屯利街的行车线。该署强调，为减低对附近居民的影响，署方已将该段喉管纳入风险为本水管改善工程，并会与相关部门（包括民政事务总署、房屋署、警务处、运输署及路政署），及相关屋苑管理处等持份者紧密协调，尽快制定更换该段喉管的方案，以期于今年年底展开相关工程。